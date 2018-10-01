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На підвищення зарплат вчителям немає грошей: Гриневич...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 20:54
Пропонуємо до обговорення:
В Україні для підвищення зарплат вчителям до 11 тис. грн у Державному бюджеті не вистачає понад 100 млрд грн.
Дивися повний текст На підвищення зарплат вчителям немає грошей: Гриневич озвучила необхідну суму
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R2
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Додано: Сер 03 жов, 2018 20:55
Так ведь должны были еще в сентябре поднять до 10к?
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wild2006
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Додано: Сер 03 жов, 2018 21:25
wild2006 написав:
Так ведь должны были еще в сентябре поднять до 10к?
Куда поднимать, преподаватели в колледже, это типа профтехобразование, последний раз получали зарплату за июль
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freeze
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Додано: Сер 03 жов, 2018 21:32
Денег нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения(С)
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antey1969
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Додано: Сер 03 жов, 2018 23:38
antey1969 написав:
Денег нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения(С)
В отличие от Медведева - Гриневич не измывалась и не врала.
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locustsucol
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Додано: Сер 03 жов, 2018 23:49
freeze написав: wild2006 написав:
Так ведь должны были еще в сентябре поднять до 10к?
Куда поднимать, преподаватели в колледже, это типа профтехобразование, последний раз получали зарплату за июль
Враньё.
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locustsucol
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