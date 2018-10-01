В Україні для підвищення зарплат вчителям до 11 тис. грн у Державному бюджеті не вистачає понад 100 млрд грн.
Дивися повний текст На підвищення зарплат вчителям немає грошей: Гриневич озвучила необхідну суму.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 20:54
На підвищення зарплат вчителям немає грошей: Гриневич...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На підвищення зарплат вчителям немає грошей: Гриневич озвучила необхідну суму.
Додано: Сер 03 жов, 2018 21:25
Додано: Сер 03 жов, 2018 23:38
Додано: Сер 03 жов, 2018 23:49
Додано: Чет 04 жов, 2018 06:23
Re: На підвищення зарплат вчителям немає грошей: Гриневич...
Рад за киевских учителей, у них хоть обещают не уменьшить.
А что на счет некиевских?
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:13
ВР принимает зарплаты, зачем-то привязывается ,то к средним - как у судьей - 20 средних зарплат, то минимальных, нужно изначально делать тарифные сетки ,как в СССР. Еще и штрафы -точно также. Но. при этом, иметь возможность, либо корректировать отношение разрядов в оплате, либо еще что-то, так как у нас - линия развития государства -все-время изменяется, и получаем перекосы...У нас когда-то при Кучме -минимальная зарплата - была в 100 раз ниже средней, сейчас 3 минимальных - в результате все законы -бредовые по оплате. И бюджет не может выполнить бредовых обязательств
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