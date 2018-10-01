RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На підвищення зарплат вчителям
немає грошей: Гриневич...

На підвищення зарплат вчителям немає грошей: Гриневич...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:54

На підвищення зарплат вчителям немає грошей: Гриневич...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні для підвищення зарплат вчителям до 11 тис. грн у Державному бюджеті не вистачає понад 100 млрд грн.

Дивися повний текст На підвищення зарплат вчителям немає грошей: Гриневич озвучила необхідну суму.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84880
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:55

Так ведь должны были еще в сентябре поднять до 10к?
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 281
З нами з: 05.01.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:25

  wild2006 написав:Так ведь должны были еще в сентябре поднять до 10к?


Куда поднимать, преподаватели в колледже, это типа профтехобразование, последний раз получали зарплату за июль
freeze
4
 
Повідомлень: 8187
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2326 раз.
Подякували: 3245 раз.
 
Профіль
12
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:32

Денег нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения(С)
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7371
З нами з: 30.11.11
Подякував: 728 раз.
Подякували: 1765 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:38

  antey1969 написав:Денег нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения(С)

В отличие от Медведева - Гриневич не измывалась и не врала.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 891
З нами з: 27.08.15
Подякував: 489 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:49

  freeze написав:
  wild2006 написав:Так ведь должны были еще в сентябре поднять до 10к?


Куда поднимать, преподаватели в колледже, это типа профтехобразование, последний раз получали зарплату за июль


Враньё.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 891
З нами з: 27.08.15
Подякував: 489 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 06:23

Re: На підвищення зарплат вчителям немає грошей: Гриневич...

Заработная плата учителей в Киеве не будет уменьшаться

Рад за киевских учителей, у них хоть обещают не уменьшить.
А что на счет некиевских?
fokus
 
Повідомлень: 236
З нами з: 19.03.16
Подякував: 54 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:13

  wild2006 написав:Так ведь должны были еще в сентябре поднять до 10к?

ВР принимает зарплаты, зачем-то привязывается ,то к средним - как у судьей - 20 средних зарплат, то минимальных, нужно изначально делать тарифные сетки ,как в СССР. Еще и штрафы -точно также. Но. при этом, иметь возможность, либо корректировать отношение разрядов в оплате, либо еще что-то, так как у нас - линия развития государства -все-время изменяется, и получаем перекосы...У нас когда-то при Кучме -минимальная зарплата - была в 100 раз ниже средней, сейчас 3 минимальных - в результате все законы -бредовые по оплате. И бюджет не может выполнить бредовых обязательств
laa1999
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:52

locustsucol

а если пруфану (правда с августа) то ящик Курвуазье поставишь?
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1101
З нами з: 11.12.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:24

  4e4ensxe написав:locustsucol

а если пруфану (правда с августа) то ящик Курвуазье поставишь?


Сегодня специально спросил, на этой неделе всё-таки за август дали.
freeze
4
 
Повідомлень: 8187
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2326 раз.
Подякували: 3245 раз.
 
Профіль
12
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні... 1, 2, 3
R2 » Сер 03 жов, 2018 09:02
24 957
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 16:31
Gastarbaiter
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
R2 » Сер 03 жов, 2018 12:39
5 91
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 09:09
p_a_l
АМКУ розслідує причини підвищення цін на цифрові ТВ-тюнери 1, 2
R2 » Пон 01 жов, 2018 20:54
10 344
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 09:56
myamb75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.