RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Пошук інвесторів

Пошук інвесторів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:51

Пошук інвесторів

Бізнес-план відкриття кафе-ресторану «Кі-тян»
Мета: відкриття невеликого компактного кафе-ресторану в центральному районі міста Одеса.
Резюме: інвестиції – 18 000 у. е. в місяць
Прогнозоване повернення інвестицій – від 12 до 15 місяців;
Прогнозований чистий прибуток (щомісяця) – від 3000 до 5000 у.е.
Опис проекту: назва «Кі-тян» з двома залами на 80 посадочних місць і одним кухонним залом.
Розташовуватися заклад буде в орендованому приміщенні на першому поверсі переобладнаний під заклад громадського харчування.
У кафе передбачається подавати закуски і напої з екологічно чистих продуктів, що дозволить збільшити орієнтований курс на європейського клієнта.
«Кі-тян» буде позиціонуватися як заклад середньої цінової категорії.
Середня ціна чека в кафе становитиме 11 у.е.
Предметний аналіз: питання організації громадського харчування в центральних районах міст з використанням специфіки закладу залишається досить актуальним. Місць, де можна організувати зустріч з друзями, перекусити в обідню перерву, посидіти в компанії. Основний дохід кафе розраховує отримувати від продажу різноманітних страв і напоїв японсько-української кухні.
Аналіз і характеристика цільової аудиторії: потенційними відвідувачами «Кі-тян» цілком можуть стати представники молоді, співробітники фірм розташованих неподалік, туристи, поціновувачі японської культури, люди середнього та старшого віку які полюбляють тварин (котиків.
Аналіз ринку. Конкуренція: для «Ко-тян» це подібні заклади середньої або вищої цінової категорії конкуренції не складають, томущо дане кафе буде специфічним і відрізнятиметься стилем оформлення, трансляцією приємних позитивних аніме, стравами та демократичною ціновою політикою.
Перспективи: через деякий час можна дооснастити кухню новим обладнанням, ввести в меню нові страви, добавити критерії «інтернет-кафе» для молоді, можливість бронювати столики онлайн, зробити музей-аніме.
Плюси нововведень: залишаться постійні клієнти і прийдуть нові, середня ціна чека зросте вдвічі.
Мінуси: витрати збільшаться в два рази.
Ризики: персонал буде набрано з жителів міста, немає гарантії високої кваліфікації.
Устаткування: холодильники (4), дві барні стійки, мікрохвильова піч, виробничий стіл, посуд, телевізори 4, колонки 8, оформлення двох залів (один в аніме стилі, іншим із котиками) столи для відвідувачів (20), стільці для відвідувачів (80).
Персонал: 2 адміністратори, 2 бармени, офіціанти, бухгалтер.
ТЕО і особливості реалізації (використовуються усереднені цифри):
• орендна плата – 4 000 у.е. в місяць;
• косметичний ремонт приміщення – 1 200 у.е. в місяць;
• обладнання – 7 000 у.е .;
• меблі – 7 000 у.е .;
• комунальні платежі – 1 500 у.о. в місяць;
• закупівля продуктів і алкоголю – 5 000 у.е. в місяць;
• рекламні кампанії – 1000 у.е .;
• фонд заробітної плати – 5 000 у.е. в місяць (включаючи відрахування).
Графік роботи. Виручка: час роботи «Ко-тян – з 00:00 до 23:50. планований дохід можливо отримати при 50-процентному завантаженні 40 столиків.
wadimdw04
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61820)
04.10.2018 07:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.