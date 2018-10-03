Пошук інвесторів

Бізнес-план відкриття кафе-ресторану «Кі-тян»
Мета: відкриття невеликого компактного кафе-ресторану в центральному районі міста Одеса.
Резюме: інвестиції – 18 000 у. е. в місяць
Прогнозоване повернення інвестицій – від 12 до 15 місяців;
Прогнозований чистий прибуток (щомісяця) – від 3000 до 5000 у.е.
Опис проекту: назва «Кі-тян» з двома залами на 80 посадочних місць і одним кухонним залом.
Розташовуватися заклад буде в орендованому приміщенні на першому поверсі переобладнаний під заклад громадського харчування.
У кафе передбачається подавати закуски і напої з екологічно чистих продуктів, що дозволить збільшити орієнтований курс на європейського клієнта.
«Кі-тян» буде позиціонуватися як заклад середньої цінової категорії.
Середня ціна чека в кафе становитиме 11 у.е.
Предметний аналіз: питання організації громадського харчування в центральних районах міст з використанням специфіки закладу залишається досить актуальним. Місць, де можна організувати зустріч з друзями, перекусити в обідню перерву, посидіти в компанії. Основний дохід кафе розраховує отримувати від продажу різноманітних страв і напоїв японсько-української кухні.
Аналіз і характеристика цільової аудиторії: потенційними відвідувачами «Кі-тян» цілком можуть стати представники молоді, співробітники фірм розташованих неподалік, туристи, поціновувачі японської культури, люди середнього та старшого віку які полюбляють тварин (котиків.
Аналіз ринку. Конкуренція: для «Ко-тян» це подібні заклади середньої або вищої цінової категорії конкуренції не складають, томущо дане кафе буде специфічним і відрізнятиметься стилем оформлення, трансляцією приємних позитивних аніме, стравами та демократичною ціновою політикою.
Перспективи: через деякий час можна дооснастити кухню новим обладнанням, ввести в меню нові страви, добавити критерії «інтернет-кафе» для молоді, можливість бронювати столики онлайн, зробити музей-аніме.
Плюси нововведень: залишаться постійні клієнти і прийдуть нові, середня ціна чека зросте вдвічі.
Мінуси: витрати збільшаться в два рази.
Ризики: персонал буде набрано з жителів міста, немає гарантії високої кваліфікації.
Устаткування: холодильники (4), дві барні стійки, мікрохвильова піч, виробничий стіл, посуд, телевізори 4, колонки 8, оформлення двох залів (один в аніме стилі, іншим із котиками) столи для відвідувачів (20), стільці для відвідувачів (80).
Персонал: 2 адміністратори, 2 бармени, офіціанти, бухгалтер.
ТЕО і особливості реалізації (використовуються усереднені цифри):
• орендна плата – 4 000 у.е. в місяць;
• косметичний ремонт приміщення – 1 200 у.е. в місяць;
• обладнання – 7 000 у.е .;
• меблі – 7 000 у.е .;
• комунальні платежі – 1 500 у.о. в місяць;
• закупівля продуктів і алкоголю – 5 000 у.е. в місяць;
• рекламні кампанії – 1000 у.е .;
• фонд заробітної плати – 5 000 у.е. в місяць (включаючи відрахування).
Графік роботи. Виручка: час роботи «Ко-тян – з 00:00 до 23:50. планований дохід можливо отримати при 50-процентному завантаженні 40 столиків.