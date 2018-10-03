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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

Додано: Сер 03 жов, 2018 21:51 Пошук інвесторів Бізнес-план відкриття кафе-ресторану «Кі-тян»

Мета: відкриття невеликого компактного кафе-ресторану в центральному районі міста Одеса.

Резюме: інвестиції – 18 000 у. е. в місяць

Прогнозоване повернення інвестицій – від 12 до 15 місяців;

Прогнозований чистий прибуток (щомісяця) – від 3000 до 5000 у.е.

Опис проекту: назва «Кі-тян» з двома залами на 80 посадочних місць і одним кухонним залом.

Розташовуватися заклад буде в орендованому приміщенні на першому поверсі переобладнаний під заклад громадського харчування.

У кафе передбачається подавати закуски і напої з екологічно чистих продуктів, що дозволить збільшити орієнтований курс на європейського клієнта.

«Кі-тян» буде позиціонуватися як заклад середньої цінової категорії.

Середня ціна чека в кафе становитиме 11 у.е.

Предметний аналіз: питання організації громадського харчування в центральних районах міст з використанням специфіки закладу залишається досить актуальним. Місць, де можна організувати зустріч з друзями, перекусити в обідню перерву, посидіти в компанії. Основний дохід кафе розраховує отримувати від продажу різноманітних страв і напоїв японсько-української кухні.

Аналіз і характеристика цільової аудиторії: потенційними відвідувачами «Кі-тян» цілком можуть стати представники молоді, співробітники фірм розташованих неподалік, туристи, поціновувачі японської культури, люди середнього та старшого віку які полюбляють тварин (котиків.

Аналіз ринку. Конкуренція: для «Ко-тян» це подібні заклади середньої або вищої цінової категорії конкуренції не складають, томущо дане кафе буде специфічним і відрізнятиметься стилем оформлення, трансляцією приємних позитивних аніме, стравами та демократичною ціновою політикою.

Перспективи: через деякий час можна дооснастити кухню новим обладнанням, ввести в меню нові страви, добавити критерії «інтернет-кафе» для молоді, можливість бронювати столики онлайн, зробити музей-аніме.

Плюси нововведень: залишаться постійні клієнти і прийдуть нові, середня ціна чека зросте вдвічі.

Мінуси: витрати збільшаться в два рази.

Ризики: персонал буде набрано з жителів міста, немає гарантії високої кваліфікації.

Устаткування: холодильники (4), дві барні стійки, мікрохвильова піч, виробничий стіл, посуд, телевізори 4, колонки 8, оформлення двох залів (один в аніме стилі, іншим із котиками) столи для відвідувачів (20), стільці для відвідувачів (80).

Персонал: 2 адміністратори, 2 бармени, офіціанти, бухгалтер.

ТЕО і особливості реалізації (використовуються усереднені цифри):

• орендна плата – 4 000 у.е. в місяць;

• косметичний ремонт приміщення – 1 200 у.е. в місяць;

• обладнання – 7 000 у.е .;

• меблі – 7 000 у.е .;

• комунальні платежі – 1 500 у.о. в місяць;

• закупівля продуктів і алкоголю – 5 000 у.е. в місяць;

• рекламні кампанії – 1000 у.е .;

• фонд заробітної плати – 5 000 у.е. в місяць (включаючи відрахування).

Графік роботи. Виручка: час роботи «Ко-тян – з 00:00 до 23:50. планований дохід можливо отримати при 50-процентному завантаженні 40 столиків. wadimdw04

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