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Bitcoin може замінити дві третини національних фіатних валют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 жов, 2018 22:34
Пропонуємо до обговорення:
В інтерв'ю для CNBC Дж. Крістофер Джанкарло, голова Комісії з торгівлі товарами і ф'ючерсами (CFTC) і давній прихильник криптовалют, заявив, що він вважає, що біткойн та інші криптовалюти - це в жодному разі не тимчасове явище.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 23:01
Финансовая пирамида заменит валюты разве что перед концом света.
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