Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за результатами діяльності у першому півріччі 2018 року повернуло до державного бюджету 107 млн гривень.
Дивися повний текст НАБУ за півроку повернуло до держбюджету 107 млн гривень, - Ситник.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 23:43
НАБУ за півроку повернуло до держбюджету 107 млн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НАБУ за півроку повернуло до держбюджету 107 млн гривень, - Ситник.
Додано: Сер 03 жов, 2018 23:43
А содержать НАБУ стоит 2 миллиарда гривен в год!
Нет решений судов, потому что НАБУ так подготовливает материалы дел, доказательства. И чаще всего по согласованию с обвиняемых. Доказательства собирают с нарушением законов и еще чаще для замыливания глаз, с осознанием того, что решений судов не будет.
А еще хуже, что НАБУ занимается политикой, а не преступлениями. НАБУ вместо того, чтобы бороться за прозрачный рынок - занимается заказухой от бюта по всяким "роттердамам", продлевая обескровие тех же атомных станций. Придумали уже с подачи бюта, сидящего в нац комисси по трафиам новое словечко - "роттердам +50%". Люмпен жаждет все бесплатно. Еще немного, и я сам поверю, что Украине нужно таки почувствовать на себе дефолт и забыть навсегда про Крым и Донбасс - чего и добивается руками тимохи х%йло.
Все таки у нас все еще не хватает здравомыслящих людей. 4 года назад помог животный страх во время войны здравомысленно выбрать. Сейчас это уже не поможет.
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