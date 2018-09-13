НАБУ за півроку повернуло до держбюджету 107 млн...

Додано: Сер 03 жов, 2018 23:43

А содержать НАБУ стоит 2 миллиарда гривен в год!

Нет решений судов, потому что НАБУ так подготовливает материалы дел, доказательства. И чаще всего по согласованию с обвиняемых. Доказательства собирают с нарушением законов и еще чаще для замыливания глаз, с осознанием того, что решений судов не будет.

А еще хуже, что НАБУ занимается политикой, а не преступлениями. НАБУ вместо того, чтобы бороться за прозрачный рынок - занимается заказухой от бюта по всяким "роттердамам", продлевая обескровие тех же атомных станций. Придумали уже с подачи бюта, сидящего в нац комисси по трафиам новое словечко - "роттердам +50%". Люмпен жаждет все бесплатно. Еще немного, и я сам поверю, что Украине нужно таки почувствовать на себе дефолт и забыть навсегда про Крым и Донбасс - чего и добивается руками тимохи х%йло.

Все таки у нас все еще не хватает здравомыслящих людей. 4 года назад помог животный страх во время войны здравомысленно выбрать. Сейчас это уже не поможет.