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НАБУ за півроку повернуло
до держбюджету 107 млн...

НАБУ за півроку повернуло до держбюджету 107 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:43

НАБУ за півроку повернуло до держбюджету 107 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за результатами діяльності у першому півріччі 2018 року повернуло до державного бюджету 107 млн гривень.

Дивися повний текст НАБУ за півроку повернуло до держбюджету 107 млн гривень, - Ситник.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:43

А содержать НАБУ стоит 2 миллиарда гривен в год!
Нет решений судов, потому что НАБУ так подготовливает материалы дел, доказательства. И чаще всего по согласованию с обвиняемых. Доказательства собирают с нарушением законов и еще чаще для замыливания глаз, с осознанием того, что решений судов не будет.
А еще хуже, что НАБУ занимается политикой, а не преступлениями. НАБУ вместо того, чтобы бороться за прозрачный рынок - занимается заказухой от бюта по всяким "роттердамам", продлевая обескровие тех же атомных станций. Придумали уже с подачи бюта, сидящего в нац комисси по трафиам новое словечко - "роттердам +50%". Люмпен жаждет все бесплатно. Еще немного, и я сам поверю, что Украине нужно таки почувствовать на себе дефолт и забыть навсегда про Крым и Донбасс - чего и добивается руками тимохи х%йло.
Все таки у нас все еще не хватает здравомыслящих людей. 4 года назад помог животный страх во время войны здравомысленно выбрать. Сейчас это уже не поможет.
locustsucol
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