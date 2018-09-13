RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НАБУ за півроку повернуло
до держбюджету 107 млн...

НАБУ за півроку повернуло до держбюджету 107 млн...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:43

НАБУ за півроку повернуло до держбюджету 107 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за результатами діяльності у першому півріччі 2018 року повернуло до державного бюджету 107 млн гривень.

Дивися повний текст НАБУ за півроку повернуло до держбюджету 107 млн гривень, - Ситник.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84865
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 07:09

А сколько было потрачено на содержание НАБУ? Может "хватить торговать, а то сдачи уже нечем давать"...
edgar_po
 
Повідомлень: 71
З нами з: 09.04.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін презентував проект держбюджету: скільки дадуть...
R2 » П'ят 21 вер, 2018 11:57
2 88
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 19:26
yanyura
Глава Мінфіну назвала розмір дефіциту держбюджету на...
R2 » Пон 17 вер, 2018 21:44
2 102
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 вер, 2018 07:11
Shram
НАБУ повідомило Омеляну про підозру у незаконному збагаченні
R2 » Чет 13 вер, 2018 11:20
2 107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 вер, 2018 11:46
fokus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61831)
04.10.2018 10:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.