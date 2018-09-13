Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за результатами діяльності у першому півріччі 2018 року повернуло до державного бюджету 107 млн гривень.
Дивися повний текст НАБУ за півроку повернуло до держбюджету 107 млн гривень, - Ситник.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 23:43
НАБУ за півроку повернуло до держбюджету 107 млн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НАБУ за півроку повернуло до держбюджету 107 млн гривень, - Ситник.
Додано: Чет 04 жов, 2018 07:09
А сколько было потрачено на содержание НАБУ? Может "хватить торговать, а то сдачи уже нечем давать"...
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