Україна спрямувала до Міжнародного суду відповідний позов.
Дивися повний текст У Нафтогазі озвучили план \"Б\", якщо \"Північний потік-2\" все таки запрацює..
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Додано: Чет 04 жов, 2018 07:55
У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нафтогазі озвучили план \"Б\", якщо \"Північний потік-2\" все таки запрацює..
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:30
Пробовать можно, Витренко должен стараться, всё-таки 1 процент премии - это будет уже 120 миллионов долларов.
Хотя я как-то не могу уловить смысл, если вы не будете пользоваться нашими услугами, то мы вас будем штрафовать-компенсировать-прессовать, а если я не хочу стричься в этой парикмахерской, я должен всё равно каждый месяц заносить копеечку туда? Не могу понять логику иска. Хотя от 12 миллиардов долларов за минусом 120 миллионов премии отказываться глупо, пусть платят.
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:31
что-то аргументация не прослеживается. Скажем, если какая-то фирма банкротится из-за появления конкурента, она на него в суд подает, что ее разорили? Контракт заканчивается, впереди неизвестность..
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:41
Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".
Не все так просто. Меркель ясно висловилась - ПП2 запуститься, якщо буде збережений транзит через Україну. Газпром це обговорювати поки що не хоче. Якщо буде домовленість з Газпромом по об'ємам і він цю домовленість порушить - суд. Якщо не захоче домовлятись - теж суд, і тут вже Німеччина і ЄС будуть на стороні України.
Не розуміє Вовочка, що за надзвичайне сильне бажання пропихнуть ПП2, доведеться заплатити, і все тій же нанависній Україні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:04
Тут ясно, Газпром просит строить ГТС для прокачки газа. Украина рассчитывает амортизацию ГТС и вкладывает в тариф, если вдруг Газпром вместо 20 лет, использует ГТС -15 лет, то за 5 лет платится просто амортизационные затраты. Ясно, что ГТС используется Газпрмом практически монопольно - вопрос ,когда - Украина проводила последние ремонты ГТС, на сколько лет обязывался Газпром прокачивать газ. Навряд ли, в 70-е - закладывалась амортизация ГТС - 60 лет. Хотя...
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:05
Непонятно. Еще нет никаких договоренностей, Путин насколько помню пообещал фрау, что обязательно какой-то объем транзита останется, фрау удовлетворенно кивнула, это пока всё насчет обещаний по будущим объемам.
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:08
Что тут может быть ясно? Газпром не просил строить украинскую ГТС, когда строилась в период СССР ГТС еще и Газпрома в помине не было.
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