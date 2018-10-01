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У Нафтогазі озвучили план "Б",
якщо "Північний потік-2"...

У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2"...
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 07:55

У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2"...

Пропонуємо до обговорення:
Україна спрямувала до Міжнародного суду відповідний позов.

Дивися повний текст У Нафтогазі озвучили план \"Б\", якщо \"Північний потік-2\" все таки запрацює..
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:30

Пробовать можно, Витренко должен стараться, всё-таки 1 процент премии - это будет уже 120 миллионов долларов.
Хотя я как-то не могу уловить смысл, если вы не будете пользоваться нашими услугами, то мы вас будем штрафовать-компенсировать-прессовать, а если я не хочу стричься в этой парикмахерской, я должен всё равно каждый месяц заносить копеечку туда? Не могу понять логику иска. Хотя от 12 миллиардов долларов за минусом 120 миллионов премии отказываться глупо, пусть платят.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:31

что-то аргументация не прослеживается. Скажем, если какая-то фирма банкротится из-за появления конкурента, она на него в суд подает, что ее разорили? Контракт заканчивается, впереди неизвестность..
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:41

Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".

  sequence написав:что-то аргументация не прослеживается. Скажем, если какая-то фирма банкротится из-за появления конкурента, она на него в суд подает, что ее разорили? Контракт заканчивается, впереди неизвестность..

Не все так просто. Меркель ясно висловилась - ПП2 запуститься, якщо буде збережений транзит через Україну. Газпром це обговорювати поки що не хоче. Якщо буде домовленість з Газпромом по об'ємам і він цю домовленість порушить - суд. Якщо не захоче домовлятись - теж суд, і тут вже Німеччина і ЄС будуть на стороні України.
Не розуміє Вовочка, що за надзвичайне сильне бажання пропихнуть ПП2, доведеться заплатити, і все тій же нанависній Україні. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:04

  sequence написав:что-то аргументация не прослеживается. Скажем, если какая-то фирма банкротится из-за появления конкурента, она на него в суд подает, что ее разорили? Контракт заканчивается, впереди неизвестность..

Тут ясно, Газпром просит строить ГТС для прокачки газа. Украина рассчитывает амортизацию ГТС и вкладывает в тариф, если вдруг Газпром вместо 20 лет, использует ГТС -15 лет, то за 5 лет платится просто амортизационные затраты. Ясно, что ГТС используется Газпрмом практически монопольно - вопрос ,когда - Украина проводила последние ремонты ГТС, на сколько лет обязывался Газпром прокачивать газ. Навряд ли, в 70-е - закладывалась амортизация ГТС - 60 лет. Хотя...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:05

  lapay написав:Якщо буде домовленість з Газпромом по об'ємам і він цю домовленість порушить - суд.


Непонятно. Еще нет никаких договоренностей, Путин насколько помню пообещал фрау, что обязательно какой-то объем транзита останется, фрау удовлетворенно кивнула, это пока всё насчет обещаний по будущим объемам.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:08

  laa1999 написав:Тут ясно, Газпром просит строить ГТС для прокачки газа. Украина рассчитывает амортизацию ГТС и вкладывает в тариф, если вдруг Газпром вместо 20 лет, использует ГТС -15 лет, то за 5 лет платится просто амортизационные затраты.


Что тут может быть ясно? Газпром не просил строить украинскую ГТС, когда строилась в период СССР ГТС еще и Газпрома в помине не было.
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