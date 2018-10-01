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У Нафтогазі озвучили план "Б",
якщо "Північний потік-2"...

У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:38

Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".

  lapay написав:Підпише контракт Газпром з Нафтогазом, чи не підпише - все одно заплатить і німцям, і нам.
Мудрий Путін знову всіх переграв. :)

Давайте всё-таки не будем радоваться раньше времени, а подождем, когда построится СП-2. А потом все дружно посмеёмся. Ну или поплачем, как обычно, проклиная «клятих москалів», которые лишили нас доходов от транзита…
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:50

Re: утишительные слова 2019

Труба метариальная, газ тоже. А планы Б чисто словесные?..
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:52

  Kripo написав:
  Shram написав:Многое ещё зависит от того как пройдут выборы в 2019 и кто станет президентом.
Вполне возможно, что получим куда как более примирительно настроенных к России руководителей страны и украинских госкомпаний.


вот просто интересно, ну придет скажем Бойко, вот что он конкретно разрулит?! Вот был скажем Кучма президентом, и что, северный поток не разрабатывали - не начали стрить? На эти грабли уже молдоване ДВАЖДЫ наступили, и коммуниста-русофила избирали и Дронова, что, приднестровье вошло в Молдову обратно? или торговые войны прекратились?

Ну серьезно, похер кто у нас будет в правительстве, Украина будет жертвой и дальше.

Можно конечно Батьку пригласить и войти в "Союзное государство", есть конечно и такая опция....

Фігню якусь пишете.
Ось прийшов Яник до влади і що, нічого не змінилось? Я 100% впевнений що не було б ні революції, ні війни, якби до влади не прийшов Яник. Чи може європейцям все-рівно що їх головне джерело постачання газу проходить по воюючій країні?
І по Кучмі - ви дуже помиляєтесь. Був серйозний конфлікт по Тузлі. Але Кучма діяв тоді достатньо жорстко і в Росії нічого не вийшло. На жаль ніхто тоді не придав цьому великого значення і до сьогодні ті дії Кучми належно не оцінені.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:58

  Kripo написав:
  Shram написав:Многое ещё зависит от того как пройдут выборы в 2019 и кто станет президентом.
Вполне возможно, что получим куда как более примирительно настроенных к России руководителей страны и украинских госкомпаний.


вот просто интересно, ну придет скажем Бойко, вот что он конкретно разрулит?!


Путей решения экономических газовых противоречий примирительными методами достаточно много. Взаимозачет требований, предоставление скидок в обмен на объемы прокачки, создание трех-четырехстороннего консорциума, списание долгов за льготы по транзиту и так далее. Было бы желание.
После выборов будем посмотреть, кто придет к власти и с какими установками...

ЗЫ Конечно при этом, Россия с Германией в любом случае построят СП2, и объемы транзита через Украину в любом случае будут сокращены.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:02

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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:06

Shram
Многое ещё зависит от того как пройдут выборы в 2019 и кто станет президентом.
Вполне возможно, что получим куда как более примирительно настроенных к России руководителей страны и украинских госкомпаний.

Западная Украина всегда будет враждебна РФ. Остальную Украину можно по телеку перезомбировать, но одной западной достаточно, чтоб опять чего-то начудить (майданы и т.п.)
Так, что для Украины лучше не пророссийский, а нейтральный.
Я думаю -- это невозможно.
P.S. Юго-восток -- тоже не перезомбировали на героя Бандеру.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:10

Так какой план Б для украинской ГТС? Будут консервировать, разбирать? Раньше говорили продадут 49%, теперь тишина, а время идет, пора что-то реальное делать. Какие уже сейчас делаются мероприятия для обеспечения потребителей газа на случай уменьшения объеов, нет мы будем говорить о неких исках, которые будут идти годами и может быть когдна нибудь.... что делется уже сейчас пустомели или опять все будет решаться в авральном режиме в самый последний момент акцией "прикрути"?
cccp30000
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:13

  lapay написав:
  sequence написав:что-то аргументация не прослеживается. Скажем, если какая-то фирма банкротится из-за появления конкурента, она на него в суд подает, что ее разорили? Контракт заканчивается, впереди неизвестность..

Не все так просто. Меркель ясно висловилась - ПП2 запуститься, якщо буде збережений транзит через Україну.

Есть какой то процент населения которые работают на минимальную зарплату. И есть люди у которых зарплата на 10 грн больше минимальной. Так для статистики нужно. Меркель случайно ничего не говорила, по поводу если транзитировать будут по очень маленькому минимуму? Типа, транзит если но на хлеб его не намажешь. А то их сочувствия и переживания по поводу событий 14 года мы уже наблюдали.
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 04 жов, 2018 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:15

Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".

  cccp30000 написав:Какие уже сейчас делаются мероприятия для обеспечения потребителей газа на случай уменьшения объеов

Підвищення ціни з 7к до 10к, потім до ринкових 15к. Це найбільш дієвий спосіб - збільшується видобуток, зменшується споживання.
Нічого краще ніхто не придумає. Навіть Юра чи Юля. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Щаз опять премию распишут и ......
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