Давайте всё-таки не будем радоваться раньше времени, а подождем, когда построится СП-2. А потом все дружно посмеёмся. Ну или поплачем, как обычно, проклиная «клятих москалів», которые лишили нас доходов от транзита…
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Додано: Чет 04 жов, 2018 10:38
Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".
Давайте всё-таки не будем радоваться раньше времени, а подождем, когда построится СП-2. А потом все дружно посмеёмся. Ну или поплачем, как обычно, проклиная «клятих москалів», которые лишили нас доходов от транзита…
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:50
Re: утишительные слова 2019
Труба метариальная, газ тоже. А планы Б чисто словесные?..
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:52
Фігню якусь пишете.
Ось прийшов Яник до влади і що, нічого не змінилось? Я 100% впевнений що не було б ні революції, ні війни, якби до влади не прийшов Яник. Чи може європейцям все-рівно що їх головне джерело постачання газу проходить по воюючій країні?
І по Кучмі - ви дуже помиляєтесь. Був серйозний конфлікт по Тузлі. Але Кучма діяв тоді достатньо жорстко і в Росії нічого не вийшло. На жаль ніхто тоді не придав цьому великого значення і до сьогодні ті дії Кучми належно не оцінені.
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:58
Путей решения экономических газовых противоречий примирительными методами достаточно много. Взаимозачет требований, предоставление скидок в обмен на объемы прокачки, создание трех-четырехстороннего консорциума, списание долгов за льготы по транзиту и так далее. Было бы желание.
После выборов будем посмотреть, кто придет к власти и с какими установками...
ЗЫ Конечно при этом, Россия с Германией в любом случае построят СП2, и объемы транзита через Украину в любом случае будут сокращены.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:02
Эти смешные клоуны слишком дорого нам обходятся.
Прокремлевский тролль.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:06
Shram
Западная Украина всегда будет враждебна РФ. Остальную Украину можно по телеку перезомбировать, но одной западной достаточно, чтоб опять чего-то начудить (майданы и т.п.)
Так, что для Украины лучше не пророссийский, а нейтральный.
Я думаю -- это невозможно.
P.S. Юго-восток -- тоже не перезомбировали на героя Бандеру.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:10
Так какой план Б для украинской ГТС? Будут консервировать, разбирать? Раньше говорили продадут 49%, теперь тишина, а время идет, пора что-то реальное делать. Какие уже сейчас делаются мероприятия для обеспечения потребителей газа на случай уменьшения объеов, нет мы будем говорить о неких исках, которые будут идти годами и может быть когдна нибудь.... что делется уже сейчас пустомели или опять все будет решаться в авральном режиме в самый последний момент акцией "прикрути"?
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:13
Есть какой то процент населения которые работают на минимальную зарплату. И есть люди у которых зарплата на 10 грн больше минимальной. Так для статистики нужно. Меркель случайно ничего не говорила, по поводу если транзитировать будут по очень маленькому минимуму? Типа, транзит если но на хлеб его не намажешь. А то их сочувствия и переживания по поводу событий 14 года мы уже наблюдали.
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 04 жов, 2018 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:15
Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".
Підвищення ціни з 7к до 10к, потім до ринкових 15к. Це найбільш дієвий спосіб - збільшується видобуток, зменшується споживання.
Нічого краще ніхто не придумає. Навіть Юра чи Юля.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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