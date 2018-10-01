путь один - путь беларуссии, отдали свою гтс и все. На остальные Россия была не согласна. Этот путь есть, союз ждет.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:22
Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".
путь один - путь беларуссии, отдали свою гтс и все. На остальные Россия была не согласна. Этот путь есть, союз ждет.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:27
А где такие "ринковые" цены?
Это когда петин мальчик-манагер из Рошена, поставленный в нац комиссию говорит сегодня продаем по 7. завтра по 10, а послезавтра по 20?
Это "ринковая" цена
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:31
Эх, Лепэн, Лепэн. Вот вы сейчас настрочили комментарий на гривну, а через пару месяцев будете за отопление платить "папитнадцать". Вас то мне не жалко: будете быстрее строчить камменты, заодно и согреетесь. Родителей жалко; родственников в регионах жалко - они до сих пор считают, что 10К грн очень большие деньги; да и весь нормальный народ очень жалко.
Змэншуеться спожывання, да
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:31
Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".
На газовому базарі, там де ми купуємо газ. Чи вітчизняні виробники гірші від іноземних? Та Ляшко за такі слова ...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:36
Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".
Грошей підкінте, раз шкода. Є одна знайома на пенсії, мерзла, мерзла взимку на субсидії, тай пішла сторожувати за 3к. А шо робити? Одними лозунгами - Путін прийди і дай дешевий газ, не нагрієшся.
О, є ще один вихід - емігрувати в Лугандон, там взагалі тарифний рай.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:38
А , опять розовые единороги и выдуманная реальность.
Газовый базар...хм, смешно..
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:44
Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".
Нє, ми газ у пітона купуємо, яку нам ціну він намалює, таку і заплатимо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:46
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:52
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:59
Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".
Популісти можуть обіцяти що завгодно. Тільки платити будуть більше всі. Кого б не вибрали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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