RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Нафтогазі озвучили план "Б",
якщо "Північний потік-2"...

У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2"...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:22

Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".

  Shram написав:Путей решения экономических газовых противоречий примирительными методами достаточно много.


путь один - путь беларуссии, отдали свою гтс и все. На остальные Россия была не согласна. Этот путь есть, союз ждет.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 937
З нами з: 24.07.10
Подякував: 214 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:27

  lapay написав:Підвищення ціни з 7к до 10к, потім до ринкових 15к.


А где такие "ринковые" цены?
Это когда петин мальчик-манагер из Рошена, поставленный в нац комиссию говорит сегодня продаем по 7. завтра по 10, а послезавтра по 20?
Это "ринковая" цена
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2544
З нами з: 26.03.16
Подякував: 123 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:31

  lapay написав:
  cccp30000 написав:Какие уже сейчас делаются мероприятия для обеспечения потребителей газа на случай уменьшения объеов

Підвищення ціни з 7к до 10к, потім до ринкових 15к. Це найбільш дієвий спосіб - збільшується видобуток, зменшується споживання.
Нічого краще ніхто не придумає. Навіть Юра чи Юля. :)

Эх, Лепэн, Лепэн. Вот вы сейчас настрочили комментарий на гривну, а через пару месяцев будете за отопление платить "папитнадцать". Вас то мне не жалко: будете быстрее строчить камменты, заодно и согреетесь. Родителей жалко; родственников в регионах жалко - они до сих пор считают, что 10К грн очень большие деньги; да и весь нормальный народ очень жалко.
Змэншуеться спожывання, да
sequence
 
Повідомлень: 1330
З нами з: 29.12.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:31

Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".

  Shram написав:А где такие "ринковые" цены?

На газовому базарі, там де ми купуємо газ. Чи вітчизняні виробники гірші від іноземних? Та Ляшко за такі слова ... :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5695
З нами з: 01.08.15
Подякував: 752 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:36

Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".

  sequence написав: Родителей жалко; родственников в регионах жалко - они до сих пор считают, что 10К грн очень большие деньги; да и весь нормальный народ очень жалко.
Змэншуеться спожывання, да

Грошей підкінте, раз шкода. Є одна знайома на пенсії, мерзла, мерзла взимку на субсидії, тай пішла сторожувати за 3к. А шо робити? Одними лозунгами - Путін прийди і дай дешевий газ, не нагрієшся.
О, є ще один вихід - емігрувати в Лугандон, там взагалі тарифний рай. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5695
З нами з: 01.08.15
Подякував: 752 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:38

  lapay написав:
  Shram написав:А где такие "ринковые" цены?

На газовому базарі, там де ми купуємо газ.


А , опять розовые единороги и выдуманная реальность.
Газовый базар...хм, смешно..
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2544
З нами з: 26.03.16
Подякував: 123 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:44

Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".

  Shram написав:Газовый базар...хм, смешно..

Нє, ми газ у пітона купуємо, яку нам ціну він намалює, таку і заплатимо. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5695
З нами з: 01.08.15
Подякував: 752 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:46

  lapay написав:..
Грошей підкінте, раз шкода...

со своими разберусь - но таких десятки миллионов. Лепэн, вы можете пообещать всем пенсионерам, что рост пенсий покроет рост тарифа на тепло? Или это только Тимошенко может пообещать?
sequence
 
Повідомлень: 1330
З нами з: 29.12.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:52

  lapay написав:
  Shram написав:Газовый базар...хм, смешно..

Нє, ми газ у пітона купуємо, яку нам ціну він намалює, таку і заплатимо. :)

А сейчас кто тебе цены рисует, батон?
Cactus
 
Повідомлень: 828
З нами з: 26.08.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:59

Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".

  sequence написав:вы можете пообещать всем пенсионерам, что рост пенсий покроет рост тарифа на тепло? Или это только Тимошенко может пообещать?

Популісти можуть обіцяти що завгодно. Тільки платити будуть більше всі. Кого б не вибрали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5695
З нами з: 01.08.15
Подякував: 752 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У МОЗ повідомили, коли запрацює програма "Безкоштовна...
R2 » Чет 04 жов, 2018 10:45
0 23
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 10:45
R2
"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала... 1 ... 11, 12, 13
R2 » Пон 01 жов, 2018 15:56
125 6259
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 21:33
ruvex
"Енергоатом" вимагає на атомне паливо тариф...
R2 » Сер 03 жов, 2018 19:37
3 101
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 19:49
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61844)
04.10.2018 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.