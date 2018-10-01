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У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 жов, 2018 12:06
lapay написав: sequence написав:
вы можете пообещать всем пенсионерам, что рост пенсий покроет рост тарифа на тепло? Или это только Тимошенко может пообещать?
Популісти можуть обіцяти що завгодно. Тільки платити будуть більше всі. Кого б не вибрали.
Меньше кормить и чаще доить?
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