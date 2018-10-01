RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Нафтогазі озвучили план "Б",
якщо "Північний потік-2"...

У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2"...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:06

  lapay написав:
  sequence написав:вы можете пообещать всем пенсионерам, что рост пенсий покроет рост тарифа на тепло? Или это только Тимошенко может пообещать?

Популісти можуть обіцяти що завгодно. Тільки платити будуть більше всі. Кого б не вибрали.

Меньше кормить и чаще доить?
sequence
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 29.12.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:22

Так Тимошенко же сказала, что она "Нафтогаз" ликвидирует
cisukr
 
Повідомлень: 1881
З нами з: 01.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:29

  lapay написав:Підвищення ціни з 7к до 10к, потім до ринкових 15к. Це найбільш дієвий спосіб - збільшується видобуток, зменшується споживання.

Це перебір.
1. У нас не може бути ринкової ціни, бо у нас немає ринку. Є тільки монополісти.
2. Від підняття ціни - видобуток не збільшується. Та і при чому тут видобуток і споживання. "Ринкова ціна" не може від цього залежати. Точніше навпаки, чим більше споживання - тим менша ціна. Вірно?
3. По ціні
Польща http://napolshu.com/stoimost-kommunalny ... olshe.html
кубометр газа в среднем выходит около 1,6 PLN + 8,7 PLN/мес абонплата за газовый счетчик.
Тобто 12к. Але в Польщі вищі зарплати(робітників постачальників газу), вищі витрати(наприклад, дешевші труби). Дальше - думаю в Польщі передбачена модернізація обладнання, у нас все готове з радянських часів. І у нас є багато свого газу і держава може хоча б трішки компенсовувати ціну для населення.
Тому вважаю ціна в 7К є цілком справедливою.
Пропонування ціни 15К, що є вище ніж в Польщі - це нонсенс.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 11.11.14
Подякував: 124 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:32

  cisukr написав:Так Тимошенко же сказала, что она "Нафтогаз" ликвидирует

Это ей такую шутку написали авторы 95-го квартала.
Вообще, юлины концерты стоит смотреть целиком. Настоящие ценители тонкого юмора начинают улыбаться уже после первых трех минут выступления артистки, а под конец вообще падают со стула от хохота
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7371
З нами з: 30.11.11
Подякував: 728 раз.
Подякували: 1765 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:40

Re: У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2".

  andrijk777 написав:Польща http://napolshu.com/stoimost-kommunalny ... olshe.html
кубометр газа в среднем выходит около 1,6 PLN + 8,7 PLN/мес абонплата за газовый счетчик.
Тобто 12к. Але в Польщі вищі зарплати(робітників постачальників газу), вищі витрати(наприклад, дешевші труби). Дальше - думаю в Польщі передбачена модернізація обладнання, у нас все готове з радянських часів. І у нас є багато свого газу і держава може хоча б трішки компенсовувати ціну для населення.
Тому вважаю ціна в 7К є цілком справедливою.
Пропонування ціни 15К, що є вище ніж в Польщі - це нонсенс.

Ціна на нафту зростає, тому 15к не за горами і для Польщі, і для нас. Ринку в нас все одно ще не буде кілька років, але поступове зростання буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5704
З нами з: 01.08.15
Подякував: 752 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:16

Re: авось

  cccp30000 написав:что делется уже сейчас пустомели или опять все будет решаться в авральном режиме в самый последний момент акцией "прикрути"?

Ничего, кроме прикрути, в авральном режиме сделать не получится.
sal
 
Повідомлень: 3027
З нами з: 25.03.16
Подякував: 473 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:23

"відображає компенсацію збитку, який зазнає Україна, якщо буде побудований “Північний потік-2” - оксюморон полнейший. Аналогично позову России к Маску за убытки в случае увеличения % электромобилей. А ведь сидит на одна сотня едоков на этой теме(( удивительная страна
PSPoldman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 606
З нами з: 07.03.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:25

Предлагаю премию Ветренко выдать прямо сегодня!
Jack Reacher
 
Повідомлень: 870
З нами з: 24.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Австрія підтримує "Північний потік-2" в обхід України
R2 » Чет 04 жов, 2018 13:43
1 24
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 13:43
-Segey-
У МОЗ повідомили, коли запрацює програма "Безкоштовна...
R2 » Чет 04 жов, 2018 10:45
0 30
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 10:45
R2
"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала... 1 ... 11, 12, 13
R2 » Пон 01 жов, 2018 15:56
125 6265
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 21:33
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.