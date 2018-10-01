У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2"...
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lapay написав:Підвищення ціни з 7к до 10к, потім до ринкових 15к. Це найбільш дієвий спосіб - збільшується видобуток, зменшується споживання.
Це перебір. 1. У нас не може бути ринкової ціни, бо у нас немає ринку. Є тільки монополісти. 2. Від підняття ціни - видобуток не збільшується. Та і при чому тут видобуток і споживання. "Ринкова ціна" не може від цього залежати. Точніше навпаки, чим більше споживання - тим менша ціна. Вірно? 3. По ціні Польща http://napolshu.com/stoimost-kommunalny ... olshe.html кубометр газа в среднем выходит около 1,6 PLN + 8,7 PLN/мес абонплата за газовый счетчик. Тобто 12к. Але в Польщі вищі зарплати(робітників постачальників газу), вищі витрати(наприклад, дешевші труби). Дальше - думаю в Польщі передбачена модернізація обладнання, у нас все готове з радянських часів. І у нас є багато свого газу і держава може хоча б трішки компенсовувати ціну для населення. Тому вважаю ціна в 7К є цілком справедливою. Пропонування ціни 15К, що є вище ніж в Польщі - це нонсенс.
cisukr написав:Так Тимошенко же сказала, что она "Нафтогаз" ликвидирует
Это ей такую шутку написали авторы 95-го квартала. Вообще, юлины концерты стоит смотреть целиком. Настоящие ценители тонкого юмора начинают улыбаться уже после первых трех минут выступления артистки, а под конец вообще падают со стула от хохота
andrijk777 написав:Польща http://napolshu.com/stoimost-kommunalny ... olshe.html кубометр газа в среднем выходит около 1,6 PLN + 8,7 PLN/мес абонплата за газовый счетчик. Тобто 12к. Але в Польщі вищі зарплати(робітників постачальників газу), вищі витрати(наприклад, дешевші труби). Дальше - думаю в Польщі передбачена модернізація обладнання, у нас все готове з радянських часів. І у нас є багато свого газу і держава може хоча б трішки компенсовувати ціну для населення. Тому вважаю ціна в 7К є цілком справедливою. Пропонування ціни 15К, що є вище ніж в Польщі - це нонсенс.
Ціна на нафту зростає, тому 15к не за горами і для Польщі, і для нас. Ринку в нас все одно ще не буде кілька років, але поступове зростання буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
"відображає компенсацію збитку, який зазнає Україна, якщо буде побудований “Північний потік-2” - оксюморон полнейший. Аналогично позову России к Маску за убытки в случае увеличения % электромобилей. А ведь сидит на одна сотня едоков на этой теме(( удивительная страна