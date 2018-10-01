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У Нафтогазі озвучили план "Б",
якщо "Північний потік-2"...

У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2"...
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:33

  27661 написав:Західна Україна завжди буде ворожа РФ. Іншу Україну можна по телеку перезомбіровать, але жодній західній досить, щоб знову чогось начудуватися (майдани і т.п.)
Так, що для України краще не проросійський, а нейтральний.
Я гадаю що це неможливо.

Писав вам вже сьогодні, а ви знову за своє. Немає західної чи східної України, є Україна. І мешканцям заходу України хочеться мати і дружити з адекватним сусідом. Але якщо сусід в неадекваті, то про що може йти мова?

  27661 написав:PS Південний схід - теж не перезомбіровалі на героя Бандеру.
Навіть не починали. Якби у нас 27 років був рівень пропаганди як в московії, там би вже давно всі ходили у футболках з Бандерою.

  sequence написав:щось аргументація не простежується. Скажімо, якщо якась фірма банкрутує через появу конкурента, вона на нього в суд подає, що її розорили? Контракт закінчується, попереду невідомість ..

Зізнаюся, що не розбираюсь в деталях контрактів, але припускаю, що аргументація в позові є і суд може ухвалити рішення на нашу користь. От тільки московія досить вдало кладе болт на рішення міжнародних судів, тож отримати реальну компенсацію, як на мене, буде дуже важко, якщо не сказати неможливо.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:32

  0mage0 написав:Зізнаюся, що не розбираюсь в деталях контрактів, але припускаю, що аргументація в позові є


Я думаю, что это просто статья, как сказал бы Добкин, по-дебильному написана, журналист плохо учился в универе, или общественник какой-то. Потому что в статье написан чистый бред, а Витренко всё-таки входит в тройку самых высоко оплачиваемых менеджеров страны, поэтому в принципе дураком быть не может, следовательно можно сделать вывод, что какая-то аргументация в иске должна быть, но тема журналистом не раскрыта совсем.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:14

  freeze написав:
  0mage0 написав:Зізнаюся, що не розбираюсь в деталях контрактів, але припускаю, що аргументація в позові є


Я думаю, что это просто статья, как сказал бы Добкин, по-дебильному написана, журналист плохо учился в универе, или общественник какой-то. Потому что в статье написан чистый бред, а Витренко всё-таки входит в тройку самых высоко оплачиваемых менеджеров страны, поэтому в принципе дураком быть не может, следовательно можно сделать вывод, что какая-то аргументация в иске должна быть, но тема журналистом не раскрыта совсем.

Может, и никаких способностей у него нет, просто врать умеет. По ситуации есть некая аналогия. витренко в марте проговорился как им пришлось во времена "прикрути" дозакупать газ по цене 800 долларов (а вообще даже подсчитывали что не меньше 1000 обошелся). Это был их явный пролёт. Но тогда же они с коболевым чесали что гаспром компенсирует им эту переплату. Ну и? Компенсировали? То то же. Поговорили, вброс сделали, и все забыли.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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