У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2"...
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27661 написав:Західна Україна завжди буде ворожа РФ. Іншу Україну можна по телеку перезомбіровать, але жодній західній досить, щоб знову чогось начудуватися (майдани і т.п.) Так, що для України краще не проросійський, а нейтральний. Я гадаю що це неможливо.
Писав вам вже сьогодні, а ви знову за своє. Немає західної чи східної України, є Україна. І мешканцям заходу України хочеться мати і дружити з адекватним сусідом. Але якщо сусід в неадекваті, то про що може йти мова?
27661 написав:PS Південний схід - теж не перезомбіровалі на героя Бандеру.
Навіть не починали. Якби у нас 27 років був рівень пропаганди як в московії, там би вже давно всі ходили у футболках з Бандерою.
sequence написав:щось аргументація не простежується. Скажімо, якщо якась фірма банкрутує через появу конкурента, вона на нього в суд подає, що її розорили? Контракт закінчується, попереду невідомість ..
Зізнаюся, що не розбираюсь в деталях контрактів, але припускаю, що аргументація в позові є і суд може ухвалити рішення на нашу користь. От тільки московія досить вдало кладе болт на рішення міжнародних судів, тож отримати реальну компенсацію, як на мене, буде дуже важко, якщо не сказати неможливо.
0mage0 написав:Зізнаюся, що не розбираюсь в деталях контрактів, але припускаю, що аргументація в позові є
Я думаю, что это просто статья, как сказал бы Добкин, по-дебильному написана, журналист плохо учился в универе, или общественник какой-то. Потому что в статье написан чистый бред, а Витренко всё-таки входит в тройку самых высоко оплачиваемых менеджеров страны, поэтому в принципе дураком быть не может, следовательно можно сделать вывод, что какая-то аргументация в иске должна быть, но тема журналистом не раскрыта совсем.
0mage0 написав:Зізнаюся, що не розбираюсь в деталях контрактів, але припускаю, що аргументація в позові є
Я думаю, что это просто статья, как сказал бы Добкин, по-дебильному написана, журналист плохо учился в универе, или общественник какой-то. Потому что в статье написан чистый бред, а Витренко всё-таки входит в тройку самых высоко оплачиваемых менеджеров страны, поэтому в принципе дураком быть не может, следовательно можно сделать вывод, что какая-то аргументация в иске должна быть, но тема журналистом не раскрыта совсем.
Может, и никаких способностей у него нет, просто врать умеет. По ситуации есть некая аналогия. витренко в марте проговорился как им пришлось во времена "прикрути" дозакупать газ по цене 800 долларов (а вообще даже подсчитывали что не меньше 1000 обошелся). Это был их явный пролёт. Но тогда же они с коболевым чесали что гаспром компенсирует им эту переплату. Ну и? Компенсировали? То то же. Поговорили, вброс сделали, и все забыли.
andrijk777 написав:Це перебір. 1. У нас не може бути ринкової ціни, бо у нас немає ринку. Є тільки монополісти. 2. Від підняття ціни - видобуток не збільшується. Та і при чому тут видобуток і споживання. "Ринкова ціна" не може від цього залежати. Точніше навпаки, чим більше споживання - тим менша ціна. Вірно? 3. По ціні Польща http://napolshu.com/stoimost-kommunalny ... olshe.html кубометр газа в среднем выходит около 1,6 PLN + 8,7 PLN/мес абонплата за газовый счетчик. Тобто 12к. Але в Польщі вищі зарплати(робітників постачальників газу), вищі витрати(наприклад, дешевші труби). Дальше - думаю в Польщі передбачена модернізація обладнання, у нас все готове з радянських часів. І у нас є багато свого газу і держава може хоча б трішки компенсовувати ціну для населення. Тому вважаю ціна в 7К є цілком справедливою. Пропонування ціни 15К, що є вище ніж в Польщі - це нонсенс.
1. Ви взяли дані з сайту, який вказує оцінку автором статті на невідому дату і в наведеній платіжці взагалі немає газу. До того ж, ви проігнорували абонплату. А це еквівалент 5.44 м.куб. газу. Тобто, якщо споживаєте на місяць, скажімо, 5.44 м.куб., можете множити ціну на два. До речі, чомусь абонплата не викликала у вас обурення, а у нас під новиною, що збираються ввести абонплату одразу 100500 коментарів у стилі "та коли ж ви вже нажеретеся" і "годі грабувати народ". І отримана цифра у 12000 грн. вас абсолютно не обурила, ви одразу почали розповідати про зарплату і труби. Так якщо у нас маленькі зарплаті та погані труби, як це виправляти? На які гроші піднімуть зарплати і прокладуть нові труби? На кредитні? Так під кожною новиною, що взяли кредит одразу 100500 коментарів у стилі "от прем'єр і президент домовилися про кредит, нехай потім особисто прем'єр та президент з власної кишені повертають". І ціна на товар не може залежати від зарплат у країні. Може хіба що націнка. Тобто в країні де більші зарплати можете зробити націнку, скажімо, 20%, а де менші - 10%, але сама ціна закупівлі то не змінюється. 2. Я знайшов статистику на двох інших сайтах: https://www.pordata.pt/en/Europe/Natura ... sers+(Euro)-1478 https://www.gasinfocus.com/en/indicator ... consumers/ Одразу впадає в око те, що ціна для населення у всіх країнах вища за ціну для промисловості. Тож ці всі розповіді, що для населення має бути нижча ціна це просто забаганки, ніде такого немає. Там ціни вказуються за енергію, в гігаджоулях або мегаватт-годинах. Щоб перерахувати я використав коефіцієнт 1000 куб. м газу це 40 гДж, або 11 мВт*г і курс євро 32.5. Тож виходить за даними обох сайтів в Польщі для населення ціна вище 15000 грн: 11.6 Євро/гДж * 40 * 32.5 = 15080 грн/1000 куб.м 44.2 Євро/мВт*год * 11 * 32.5 = 15800 грн/1000 куб. м Додайте ще абонплату.
0mage0 1. Я не врахував абонплату бо 40-60 грн. є невелика сума навіть для України. Крім того в статті чітко написано, що люди стараються не користуватись газовими плитами а користуються електричними(у нас поки що це не так). А газ використовують тільки для опалення. При опаленні набігають тисячі гривень на місяць і 40-60 грн це мізер. 2. Я не довіряю статтям, які пишуть ціну газу для 50 країн зразу. Очевидно що автори таких статей не аналізують ціни в конкретних країнах і беруть інформацію з інших джерел. "Одразу впадає в око те, що ціна для населення у всіх країнах вища за ціну для промисловості. Тож ці всі розповіді, що для населення має бути нижча ціна це просто забаганки, ніде такого немає." - а де таке є щоб 60% населення одержували субсидію????? Ви пропонуєте ще підняти ціну. Щоб 90% отримували субсидію? Тоді ми точно будемо до Європи ближче. А для промисловості ціна повинна бути ринкова - я вважаю це правильно. Бюджет(фактично населення України) не повинен спонсорувати промисловість.
andrijk777 написав:Одразу впадає в око те, що ціна для населення у всіх країнах вища за ціну для промисловості. Тож ці всі розповіді, що для населення має бути нижча ціна це просто забаганки, ніде такого немає." - а де таке є щоб 60% населення одержували субсидію????? Ви пропонуєте ще підняти ціну. Щоб 90% отримували субсидію? Тоді ми точно будемо до Європи ближче.
Так субсидії справа доброї волі керманичів і тимчасова. В тій же Польщі, після введення ринкових цін для населення, субсидії теж були, але їх вводили тимчасово, на 5 років. В нас вони будуть довше, але умови субсидуювання погіршують з кожним роком, і норми знижують. Поступово привчають електорат до ринку. Адже, крім Яценюка, у всіх кишка була тонка це зробити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...