У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2"...

Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:15

andrijk777 написав: Це перебір.

1. У нас не може бути ринкової ціни, бо у нас немає ринку. Є тільки монополісти.

2. Від підняття ціни - видобуток не збільшується. Та і при чому тут видобуток і споживання. "Ринкова ціна" не може від цього залежати. Точніше навпаки, чим більше споживання - тим менша ціна. Вірно?

3. По ціні

Польща http://napolshu.com/stoimost-kommunalny ... olshe.html

кубометр газа в среднем выходит около 1,6 PLN + 8,7 PLN/мес абонплата за газовый счетчик.

Тобто 12к. Але в Польщі вищі зарплати(робітників постачальників газу), вищі витрати(наприклад, дешевші труби). Дальше - думаю в Польщі передбачена модернізація обладнання, у нас все готове з радянських часів. І у нас є багато свого газу і держава може хоча б трішки компенсовувати ціну для населення.

Тому вважаю ціна в 7К є цілком справедливою.

Пропонування ціни 15К, що є вище ніж в Польщі - це нонсенс. Це перебір.1. У нас не може бути ринкової ціни, бо у нас немає ринку. Є тільки монополісти.2. Від підняття ціни - видобуток не збільшується. Та і при чому тут видобуток і споживання. "Ринкова ціна" не може від цього залежати. Точніше навпаки, чим більше споживання - тим менша ціна. Вірно?3. По цініПольща... olshe.htmlкубометр газа в среднем выходит около 1,6 PLN + 8,7 PLN/мес абонплата за газовый счетчик.Тобто 12к. Але в Польщі вищі зарплати(робітників постачальників газу), вищі витрати(наприклад, дешевші труби). Дальше - думаю в Польщі передбачена модернізація обладнання, у нас все готове з радянських часів. І у нас є багато свого газу і держава може хоча б трішки компенсовувати ціну для населення.Тому вважаю ціна в 7К є цілком справедливою.Пропонування ціни 15К, що є вище ніж в Польщі - це нонсенс.

1. Ви взяли дані з сайту, який вказує оцінку автором статті на невідому дату і в наведеній платіжці взагалі немає газу. До того ж, ви проігнорували абонплату. А це еквівалент 5.44 м.куб. газу. Тобто, якщо споживаєте на місяць, скажімо, 5.44 м.куб., можете множити ціну на два. До речі, чомусь абонплата не викликала у вас обурення, а у нас під новиною, що збираються ввести абонплату одразу 100500 коментарів у стилі "та коли ж ви вже нажеретеся" і "годі грабувати народ". І отримана цифра у 12000 грн. вас абсолютно не обурила, ви одразу почали розповідати про зарплату і труби. Так якщо у нас маленькі зарплаті та погані труби, як це виправляти? На які гроші піднімуть зарплати і прокладуть нові труби? На кредитні? Так під кожною новиною, що взяли кредит одразу 100500 коментарів у стилі "от прем'єр і президент домовилися про кредит, нехай потім особисто прем'єр та президент з власної кишені повертають".І ціна на товар не може залежати від зарплат у країні. Може хіба що націнка. Тобто в країні де більші зарплати можете зробити націнку, скажімо, 20%, а де менші - 10%, але сама ціна закупівлі то не змінюється.2. Я знайшов статистику на двох інших сайтах:)-1478Одразу впадає в око те, що ціна для населення у всіх країнах вища за ціну для промисловості. Тож ці всі розповіді, що для населення має бути нижча ціна це просто забаганки, ніде такого немає.Там ціни вказуються за енергію, в гігаджоулях або мегаватт-годинах. Щоб перерахувати я використав коефіцієнт 1000 куб. м газу це 40 гДж, або 11 мВт*г і курс євро 32.5. Тож виходить за даними обох сайтів в Польщі для населення ціна вище 15000 грн:11.6 Євро/гДж * 40 * 32.5 = 15080 грн/1000 куб.м44.2 Євро/мВт*год * 11 * 32.5 = 15800 грн/1000 куб. мДодайте ще абонплату.