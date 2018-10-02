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Кожен шостий заробітчанин може
мати проблеми з пенсією -...

Кожен шостий заробітчанин може мати проблеми з пенсією -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:19

Кожен шостий заробітчанин може мати проблеми з пенсією -...

Пропонуємо до обговорення:
Із двох мільйонів заробітчан лише один мільйон офіційно працевлаштовані.

Дивися повний текст Кожен шостий заробітчанин може мати проблеми з пенсією - міністр соцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:19

Очень смешное заглавие))
Проблемы с пенсией у нас в стране у 97% доживших до нее, еще 3% живут как кот в масле получая по 10-20-50-100 тысяч.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:35

Re: Кожен шостий заробітчанин може мати проблеми з пенсією -

Уважаемый министр. Может вы не знаете, но сегодня 90% украинцев имеют большие проблемы с пенсией. Нечем рисковать.

У меня дежавю.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:40

Набагато більший відсоток громадян України (а заробітчан - як би не 90 відсотків) мають проблеми з пенсією. Але - як тут уже зняли з язика - вона все менш варта сплати податків та інших платежів до бюджету
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:09

Только хотел написать то же самое что и предыдущие комментаторы.
Добавить нечего: кроме как страшилками пугать ничего другого придумать не могут.
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
horrr
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:44

До этого пугали проблемами с субсидиями, теперь взялись пугать проблемами с пенсиями.
При этом в Польше на минималку(200 евро) нужно отработать 15 лет, а у нас на минималку(50 евро) нужно отбатрачить 25 лет
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:50

Re: Кожен шостий заробітчанин може мати проблеми з пенсією -

Каждый сам себе злобный Буратино. Собственно, для украинского министра даже лучше, что им стаж не идет - потом не придется пенсию платить. А наполнение польского пенсионного фонда - забота польского министра уже.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:55

antey1969 В Польше официально трудоустроенных поляков больше чем украинцев в Украине.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:08

  Juna написав:antey1969 В Польше официально трудоустроенных поляков больше чем украинцев в Украине.

Если так пойдет дело дальше, то лет через 5-10 в Польше официально трудоустроенных украинцев будет больше, чем в Украине
antey1969
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