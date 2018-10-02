Із двох мільйонів заробітчан лише один мільйон офіційно працевлаштовані.
Дивися повний текст Кожен шостий заробітчанин може мати проблеми з пенсією - міністр соцполітики.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 08:19
Кожен шостий заробітчанин може мати проблеми з пенсією -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожен шостий заробітчанин може мати проблеми з пенсією - міністр соцполітики.
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:19
Очень смешное заглавие))
Проблемы с пенсией у нас в стране у 97% доживших до нее, еще 3% живут как кот в масле получая по 10-20-50-100 тысяч.
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:35
Re: Кожен шостий заробітчанин може мати проблеми з пенсією -
Уважаемый министр. Может вы не знаете, но сегодня 90% украинцев имеют большие проблемы с пенсией. Нечем рисковать.
У меня дежавю.
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:40
Набагато більший відсоток громадян України (а заробітчан - як би не 90 відсотків) мають проблеми з пенсією. Але - як тут уже зняли з язика - вона все менш варта сплати податків та інших платежів до бюджету
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:09
Только хотел написать то же самое что и предыдущие комментаторы.
Добавить нечего: кроме как страшилками пугать ничего другого придумать не могут.
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:44
До этого пугали проблемами с субсидиями, теперь взялись пугать проблемами с пенсиями.
При этом в Польше на минималку(200 евро) нужно отработать 15 лет, а у нас на минималку(50 евро) нужно отбатрачить 25 лет
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:50
Re: Кожен шостий заробітчанин може мати проблеми з пенсією -
Каждый сам себе злобный Буратино. Собственно, для украинского министра даже лучше, что им стаж не идет - потом не придется пенсию платить. А наполнение польского пенсионного фонда - забота польского министра уже.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:55
antey1969 В Польше официально трудоустроенных поляков больше чем украинцев в Украине.
Додано: Чет 04 жов, 2018 12:08
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