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Кожен шостий заробітчанин може
мати проблеми з пенсією -...

Кожен шостий заробітчанин може мати проблеми з пенсією -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:27

Рева+Супрун= трэшак редкий)
Jack Reacher
 
Повідомлень: 870
З нами з: 24.05.16
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