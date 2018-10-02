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Кожен шостий заробітчанин може мати проблеми з пенсією -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 жов, 2018 14:27
Рева+Супрун= трэшак редкий)
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Jack Reacher
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Додано: Чет 04 жов, 2018 16:37
А скільки % людей будуть мати проблеми з ЗП? До пенсії ще дожити треба
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vitaliygoodlife
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:46
Якщо за життя не заробиш собі грошей, то розраховувати на 45 евро мінімалки не варіант!
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Serg2018
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