Тепер система буде не тільки показувати пробки поблизу, але також демонструвати розклад і маршрут громадського транспорту.
Дивися повний текст Сервіс Google почав відстежувати громадський транспорт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:40
Сервіс Google почав відстежувати громадський транспорт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сервіс Google почав відстежувати громадський транспорт.
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:41
Когда уже наконец начнут людей отслеживать? Сколько можно с этим тянуть?
|