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Сервіс Google почав відстежувати
громадський транспорт

Сервіс Google почав відстежувати громадський транспорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:40

Сервіс Google почав відстежувати громадський транспорт

Пропонуємо до обговорення:
Тепер система буде не тільки показувати пробки поблизу, але також демонструвати розклад і маршрут громадського транспорту.

Дивися повний текст Сервіс Google почав відстежувати громадський транспорт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:41

Когда уже наконец начнут людей отслеживать? Сколько можно с этим тянуть?
heavensfeel
 
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