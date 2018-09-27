Ціни на нафту еталонних марок слабо опускаються в четвер, 4 жовтня, після різкого зростання напередодні, яке підняло котирування на рекордний рівень з осені 2014 року.
Дивися повний текст Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 09:54
Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду
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Дивися повний текст Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду.
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:54
У меня один вопрос. Где свидетели секты электромобилей, которые по обещаниям должны били опустить нефтяные котировки на дно.
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:36
Трампон все делает для накручивание цен на нефть. Ему главное откаты от нефтяников и плевать на свою страну, которая импортирует половину нефти, и на рост инфляции издержек. Американцы научились у нас выбирать барыгу? Делайте выводы, сливайте бакс и тарьте дешевое серебро, пока оно дешевое, а, судя по росту нефти в 4 раза с минимумов позапрошлого года, осталось ему быть дешевым недолго, драг. металлы и нефть всегда ходили в одном направлении, только с небольшим опозданием, к тому же, от нефти зависит все, в т.ч. и себестоимость добычи, и доставка, и т.д!
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