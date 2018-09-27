RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Світові ціни на нафту
підскочили до нового рекорду

Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:54

Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту еталонних марок слабо опускаються в четвер, 4 жовтня, після різкого зростання напередодні, яке підняло котирування на рекордний рівень з осені 2014 року.

Дивися повний текст Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84869
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:54

У меня один вопрос. Где свидетели секты электромобилей, которые по обещаниям должны били опустить нефтяные котировки на дно.
Золотой батон
 
Повідомлень: 75
З нами з: 20.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:24

До цього ще років 5 ...
maxprofit
 
Повідомлень: 674
З нами з: 19.11.08
Подякував: 656 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:36

Трампон все делает для накручивание цен на нефть. Ему главное откаты от нефтяников и плевать на свою страну, которая импортирует половину нефти, и на рост инфляции издержек. Американцы научились у нас выбирать барыгу? Делайте выводы, сливайте бакс и тарьте дешевое серебро, пока оно дешевое, а, судя по росту нефти в 4 раза с минимумов позапрошлого года, осталось ему быть дешевым недолго, драг. металлы и нефть всегда ходили в одном направлении, только с небольшим опозданием, к тому же, от нефти зависит все, в т.ч. и себестоимость добычи, и доставка, и т.д!
val1963766
Аватар користувача
 
Повідомлень: 71
З нами з: 12.08.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661 і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З нового року вартість проїзду в поїзді "Чотири столиці"...
R2 » Пон 01 жов, 2018 08:44
7 237
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 08:49
sequence
Від $24 до 175 тис.: порівняли ціни на квартири у різних...
R2 » Нед 30 вер, 2018 11:31
7 339
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 вер, 2018 20:18
zzz2110zzz
Аномалія? У Полтаві знизили ціни на проїзд у транспорті
R2 » Чет 27 вер, 2018 13:06
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 вер, 2018 13:06
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.