Ціни на нафту еталонних марок слабо опускаються в четвер, 4 жовтня, після різкого зростання напередодні, яке підняло котирування на рекордний рівень з осені 2014 року.
Дивися повний текст Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 09:54
Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду.
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:54
У меня один вопрос. Где свидетели секты электромобилей, которые по обещаниям должны били опустить нефтяные котировки на дно.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:05
Re: Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду
Ниче ниче. Из Пустыни ты вышел, в пустыню и уйдешь. Это я про Аравию.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:12
полагаете, всего 5 лет осталось до массового открытия реакторов типа "токамак", которые будут снабжать дешевым электричеством миллиарды электротачек? Ланосы с ветряками на крыше кажутся намного более реалистичными. Большинство производителей пытаются с гибридами мутить, но это самообман - просто экономия топлива, за счет эксплуатации аккумулятора, который через 5 лет умрет и стоимостью своей замены лихо покроет всю экономию
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:12
Трамп накручивает, лоббирует интересы нефтяников и плевать ему на то, что США импортирует половину нефти и на рост инфляции издержек.
Додано: Чет 04 жов, 2018 13:16
республиканская партия испокон веков лоббировала интересы нефтяников. Но сейчас с лагом в пару недель запустятся законсервированные буровые сланцевой нефти - и рост цен как минимум остановится
Додано: Чет 04 жов, 2018 18:41
Додано: Чет 04 жов, 2018 19:03
Re: Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду
Ще ні, але вже скоро
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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