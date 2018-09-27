Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду
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полагаете, всего 5 лет осталось до массового открытия реакторов типа "токамак", которые будут снабжать дешевым электричеством миллиарды электротачек? Ланосы с ветряками на крыше кажутся намного более реалистичными. Большинство производителей пытаются с гибридами мутить, но это самообман - просто экономия топлива, за счет эксплуатации аккумулятора, который через 5 лет умрет и стоимостью своей замены лихо покроет всю экономию
Золотой батон написав:У меня один вопрос. Где свидетели секты электромобилей, которые по обещаниям должны били опустить нефтяные котировки на дно.
Верить в то, что отказ от бензиновых и дизельных автомобилей обвалит стоимость нефти, могут только очень далекие от отрасли люди, которые, к тому же, прогуливали химию в школе.
Первичная переработка нефти - это перегонка, в результате которой нефтепродукты разделяются на составные части (их называют фракциями):
сжиженный газ; бензины (автомобильный и авиационный), реактивное топливо, керосин, дизельное топливо (солярка), мазут. Первые пять видов нефтепродуктов являются топливом. А мазут перерабатывают для получения:
парафина, битума, жидкого котельного топлива, масел. При смешивании битума с минеральными веществами получается асфальт (асфальтобетон), используемый в качестве дорожного покрытия.
Жидкое котельное топливо используют для обогрева домов.
Из нефти выпускают широкий ассортимент смазочных материалов:
смазочное масло; электроизоляционное масло; гидравлическое масло; пластичную смазку; смазочно-охлаждающую жидкость; вазелин. Масла, получаемые из нефти, идут на приготовление мазей и кремов.
Оставшийся после перегонки нефти концентрат называется гудроном. Он идет на дорожные и строительные покрытия.
Вторичная переработка нефти включает в себя изменение структуры ее компонентов - углеводородов. Она дает сырье, из которого получают:
синтетические каучуки и резины; синтетические ткани; пластмассы; полимерные пленки (полиэтилен, полипропилен); моющие средства; растворители, краски и лаки; красители; удобрения; ядохимикаты; воск; и многое другое.