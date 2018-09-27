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Світові ціни на нафту
підскочили до нового рекорду

Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:54

Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту еталонних марок слабо опускаються в четвер, 4 жовтня, після різкого зростання напередодні, яке підняло котирування на рекордний рівень з осені 2014 року.

Дивися повний текст Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:54

У меня один вопрос. Где свидетели секты электромобилей, которые по обещаниям должны били опустить нефтяные котировки на дно.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:24

До цього ще років 5 ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:05

Re: Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду

Ниче ниче. Из Пустыни ты вышел, в пустыню и уйдешь. Это я про Аравию.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:12

  maxprofit написав:До цього ще років 5 ...

полагаете, всего 5 лет осталось до массового открытия реакторов типа "токамак", которые будут снабжать дешевым электричеством миллиарды электротачек? Ланосы с ветряками на крыше кажутся намного более реалистичными. Большинство производителей пытаются с гибридами мутить, но это самообман - просто экономия топлива, за счет эксплуатации аккумулятора, который через 5 лет умрет и стоимостью своей замены лихо покроет всю экономию
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:12

Трамп накручивает, лоббирует интересы нефтяников и плевать ему на то, что США импортирует половину нефти и на рост инфляции издержек.
kat565654
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:16

республиканская партия испокон веков лоббировала интересы нефтяников. Но сейчас с лагом в пару недель запустятся законсервированные буровые сланцевой нефти - и рост цен как минимум остановится
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:41

  kat565654 написав:Трамп накручивает, лоббирует интересы нефтяников и плевать ему на то, что США импортирует половину нефти и на рост инфляции издержек.

США уже давно не только не импортирует нефть, но даже один самых больших экспортеров в мире :lol:
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:03

Re: Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду

  myshapiton написав:США уже давно не только не импортирует нефть, но даже один самых больших экспортеров в мире :lol:

Ще ні, але вже скоро https://ua.korrespondent.net/business/e ... utok-nafty
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:07

  Золотой батон написав:У меня один вопрос. Где свидетели секты электромобилей, которые по обещаниям должны били опустить нефтяные котировки на дно.

Верить в то, что отказ от бензиновых и дизельных автомобилей обвалит стоимость нефти, могут только очень далекие от отрасли люди, которые, к тому же, прогуливали химию в школе.

Первичная переработка нефти - это перегонка, в результате которой нефтепродукты разделяются на составные части (их называют фракциями):

сжиженный газ;
бензины (автомобильный и авиационный),
реактивное топливо,
керосин,
дизельное топливо (солярка),
мазут.
Первые пять видов нефтепродуктов являются топливом. А мазут перерабатывают для получения:

парафина,
битума,
жидкого котельного топлива,
масел.
При смешивании битума с минеральными веществами получается асфальт (асфальтобетон), используемый в качестве дорожного покрытия.

Жидкое котельное топливо используют для обогрева домов.

Из нефти выпускают широкий ассортимент смазочных материалов:

смазочное масло;
электроизоляционное масло;
гидравлическое масло;
пластичную смазку;
смазочно-охлаждающую жидкость;
вазелин.
Масла, получаемые из нефти, идут на приготовление мазей и кремов.

Оставшийся после перегонки нефти концентрат называется гудроном. Он идет на дорожные и строительные покрытия.

Вторичная переработка нефти включает в себя изменение структуры ее компонентов - углеводородов. Она дает сырье, из которого получают:

синтетические каучуки и резины;
синтетические ткани;
пластмассы;
полимерные пленки (полиэтилен, полипропилен);
моющие средства;
растворители, краски и лаки;
красители;
удобрения;
ядохимикаты;
воск;
и многое другое.
Gastarbaiter
 
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