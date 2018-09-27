Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду

Gastarbaiter
Ой не треба тут байочки розказувати.
65% - продуктів переробки нафти - це паливо;
30% - використовується в хімічній промисловості;
5% - по-моєму використовується для обігріву/генерації електрики.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 21:33
Gastarbaiter
Ой не треба тут байочки розказувати.
65% - продуктів переробки нафти - це паливо;
30% - використовується в хімічній промисловості;
5% - по-моєму використовується для обігріву/генерації електрики.
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