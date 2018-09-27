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Світові ціни на нафту
підскочили до нового рекорду

Світові ціни на нафту підскочили до нового рекорду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:33

Gastarbaiter
Ой не треба тут байочки розказувати.
65% - продуктів переробки нафти - це паливо;
30% - використовується в хімічній промисловості;
5% - по-моєму використовується для обігріву/генерації електрики.
andrijk777
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