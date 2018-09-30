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Український експорт зріс
на 12,7% у 2018 році

Український експорт зріс на 12,7% у 2018 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:18

Український експорт зріс на 12,7% у 2018 році

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за перші сім місяців 2018 року експорт українських товарів зріс на 12,7% порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

Дивися повний текст Український експорт зріс на 12,7% у 2018 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:18

Ще б написали на скільки зріс імпорт...
А то у нас дивна країна.
Коли курс стабільний і заплати ростуть - то експорт зростає...
А ось коли курс в 3 рази падає і зарплати відповідно в 3 рази падають - то експорт падає... Хоча здавалось би саме тоді і вигідно нарощувати експорт.
Тобто все працює абсолютно протилежно до економічних законів.
Хтось з великих економістів на форумі може це пояснити?
andrijk777
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