На зростання виплат від держави впливають тарифи, а на зменшення - підвищення соціальних стандартів.
Дивися повний текст Рева повідомив, скільки цьго року передбачено на субсидії.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 10:34
Рева повідомив, скільки цьго року передбачено на субсидії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева повідомив, скільки цьго року передбачено на субсидії.
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:34
У нас уже повесили обїяву, что с 1 января не будет субсидий на содержание домов и придомовых территорий согласно постановлению кабмина номер 430 от 10.05.2018. И это с такими тарифами. Как они себе представляют, одинокий пенсионер с пенсией 1500 гривен будет платить только за обслуживание домов и этих территорий 400 гривен?
Сперва опробовалии грунт, так сказать, вынесли в отдельную графу вывоз мусора, при этом сумма за обслуживание домов и придомовых территорий, куда он входит, почему-то не уменьшилась, еще и субсидия на вывоз мусора почему-то перестала назначаться, а деньги явно пойдут кому-то в карман, теперь решили отменить субсидии. Но тогда надо повышать пенсии. Не задумывались?
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:00
Re: Рева повідомив, скільки цьго року передбачено на субсиді
С каждым годом платить за квартиру все больше и больше, а на субсидии субсидиантам выделяют все меньше и меньше. Ход конем.
Вывод. Чтобы кот не покусал, нужно наступать ему на хвост очень очень медленно.
P.S. Коты злопамятные. На выборах припомнят.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:11
Коты могут еще и остаться на нуле. Голодный и мерзнущий кот тоже опасен.
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