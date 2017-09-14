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Рева повідомив, скільки цьго
року передбачено на субсидії

Рева повідомив, скільки цьго року передбачено на субсидії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:34

Рева повідомив, скільки цьго року передбачено на субсидії

Пропонуємо до обговорення:
На зростання виплат від держави впливають тарифи, а на зменшення - підвищення соціальних стандартів.

Дивися повний текст Рева повідомив, скільки цьго року передбачено на субсидії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:34

У нас уже повесили обїяву, что с 1 января не будет субсидий на содержание домов и придомовых территорий согласно постановлению кабмина номер 430 от 10.05.2018. И это с такими тарифами. Как они себе представляют, одинокий пенсионер с пенсией 1500 гривен будет платить только за обслуживание домов и этих территорий 400 гривен?
Сперва опробовалии грунт, так сказать, вынесли в отдельную графу вывоз мусора, при этом сумма за обслуживание домов и придомовых территорий, куда он входит, почему-то не уменьшилась, еще и субсидия на вывоз мусора почему-то перестала назначаться, а деньги явно пойдут кому-то в карман, теперь решили отменить субсидии. Но тогда надо повышать пенсии. Не задумывались?
val1963766
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:00

Re: Рева повідомив, скільки цьго року передбачено на субсиді

С каждым годом платить за квартиру все больше и больше, а на субсидии субсидиантам выделяют все меньше и меньше. Ход конем.
Вывод. Чтобы кот не покусал, нужно наступать ему на хвост очень очень медленно.

P.S. Коты злопамятные. На выборах припомнят.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:11

  p_a_l написав:С каждым годом платить за квартиру все больше и больше, а на субсидии субсидиантам выделяют все меньше и меньше. Ход конем.
Вывод. Чтобы кот не покусал, нужно наступать ему на хвост очень очень медленно.

P.S. Коты злопамятные. На выборах припомнят.

Коты могут еще и остаться на нуле. Голодный и мерзнущий кот тоже опасен.
kat565654
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