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У МОЗ повідомили, коли запрацює програма "Безкоштовна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:45
Пропонуємо до обговорення:
В Україні в 2019 році буде впроваджено програму "Безкоштовна діагностика".
Дивися повний текст У МОЗ повідомили, коли запрацює програма \"Безкоштовна діагностика\"
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