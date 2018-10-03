RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У МОЗ повідомили, коли запрацює
програма "Безкоштовна...

У МОЗ повідомили, коли запрацює програма "Безкоштовна...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:45

У МОЗ повідомили, коли запрацює програма "Безкоштовна...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в 2019 році буде впроваджено програму "Безкоштовна діагностика".

Дивися повний текст У МОЗ повідомили, коли запрацює програма \"Безкоштовна діагностика\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84870
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661, andrijk777, Cler, lapay і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Нафтогазі озвучили план "Б", якщо "Північний потік-2"... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 04 жов, 2018 07:55
39 897
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 11:59
lapay
Стало відомо, коли в Україні почнеться опалювальний сезон 1, 2
R2 » Сер 03 жов, 2018 12:03
11 392
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 11:50
Juna
Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні... 1, 2, 3
R2 » Сер 03 жов, 2018 09:02
21 869
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 11:47
andrijk777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4753)
04.10.2018 12:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.