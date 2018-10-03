Найменше отримують жителі Чернівецької області - в середньому 6 883 гривні.
Дивися повний текст Держстат назвав найбільш високооплачувані професії в Україні.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:34
Держстат назвав найбільш високооплачувані професії в Україні
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Дивися повний текст Держстат назвав найбільш високооплачувані професії в Україні.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:34
пожалуй буду первым
БРЕХНЯ! где такие зп? Зрада! это как мерять среднюю темп. по больнице!
У меня знакомый слесарь 3000 получает
У меня соседка за 2500 трудится..
а субботу к лавине приел...и офигел..парковка епика/ашана/лавины битком машинами забита..
вдоль дороги машины стоят!!! и это узе при бензе далеко за 30...
короче все брехня..давайте нам европейску зп
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:46
stokoz Это ДО вычета налогов! которые могут составлять вместе с взносом в пенс. фонд 40% от з/п. Точно не считала и не буду кому интересно пусть сам посчитает или посмотри внимательно в свой договор.
Так что все правда + доплаты которые идут в конвертах.
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