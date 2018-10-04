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Держстат назвав найбільш
високооплачувані професії в Україні

Держстат назвав найбільш високооплачувані професії в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:34

Держстат назвав найбільш високооплачувані професії в Україні

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Дивися повний текст Держстат назвав найбільш високооплачувані професії в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:34

пожалуй буду первым
БРЕХНЯ! где такие зп? Зрада! это как мерять среднюю темп. по больнице!
У меня знакомый слесарь 3000 получает
У меня соседка за 2500 трудится..

а субботу к лавине приел...и офигел..парковка епика/ашана/лавины битком машинами забита..
вдоль дороги машины стоят!!! и это узе при бензе далеко за 30...

короче все брехня..давайте нам европейску зп
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:46

stokoz Это ДО вычета налогов! которые могут составлять вместе с взносом в пенс. фонд 40% от з/п. Точно не считала и не буду кому интересно пусть сам посчитает или посмотри внимательно в свой договор.
Так что все правда + доплаты которые идут в конвертах.
Juna
 
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При таких раскладах, всем работающим положена субсидия
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:29

  stokoz написав:пожалуй буду первым
БРЕХНЯ! где такие зп? Зрада! это как мерять среднюю темп. по больнице!
У меня знакомый слесарь 3000 получает
У меня соседка за 2500 трудится..

а субботу к лавине приел...и офигел..парковка епика/ашана/лавины битком машинами забита..
вдоль дороги машины стоят!!! и это узе при бензе далеко за 30...

короче все брехня..давайте нам европейску зп


Это у вашего знакомого слесаря официальная часть. Если руки не из опы, то он еще на порядок больше может зарабатывать на халтурах.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:23

Re: Держстат назвав найбільш високооплачувані професії в Укр

А причем тут "халтуры"? В том и суть, была бы достойная зарплата - не приходилось бы бегать халтурить!
engryukr
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:29

Вся беда в том что цены на все европейские, а зарплаты украинские! Нужно требовать зп в евро! Пусть правительсто подтянет, что бы в месяц не 60€ зп была , а 1500- 2000€ вот и все дела.)
engryukr
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:40

  engryukr написав:Вся беда в том что цены на все европейские, а зарплаты украинские! Нужно требовать зп в евро! Пусть правительсто подтянет, что бы в месяц не 60€ зп была , а 1500- 2000€ вот и все дела.)

У вас работодатель правительство или частник? Вот у него и требуйте.
Faceless
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