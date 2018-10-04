Найменше отримують жителі Чернівецької області - в середньому 6 883 гривні.
Дивися повний текст Держстат назвав найбільш високооплачувані професії в Україні.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:34
Держстат назвав найбільш високооплачувані професії в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат назвав найбільш високооплачувані професії в Україні.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:34
пожалуй буду первым
БРЕХНЯ! где такие зп? Зрада! это как мерять среднюю темп. по больнице!
У меня знакомый слесарь 3000 получает
У меня соседка за 2500 трудится..
а субботу к лавине приел...и офигел..парковка епика/ашана/лавины битком машинами забита..
вдоль дороги машины стоят!!! и это узе при бензе далеко за 30...
короче все брехня..давайте нам европейску зп
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:46
stokoz Это ДО вычета налогов! которые могут составлять вместе с взносом в пенс. фонд 40% от з/п. Точно не считала и не буду кому интересно пусть сам посчитает или посмотри внимательно в свой договор.
Так что все правда + доплаты которые идут в конвертах.
Додано: Чет 04 жов, 2018 13:29
Это у вашего знакомого слесаря официальная часть. Если руки не из опы, то он еще на порядок больше может зарабатывать на халтурах.
Додано: Чет 04 жов, 2018 14:23
Re: Держстат назвав найбільш високооплачувані професії в Укр
А причем тут "халтуры"? В том и суть, была бы достойная зарплата - не приходилось бы бегать халтурить!
Додано: Чет 04 жов, 2018 14:29
Вся беда в том что цены на все европейские, а зарплаты украинские! Нужно требовать зп в евро! Пусть правительсто подтянет, что бы в месяц не 60€ зп была , а 1500- 2000€ вот и все дела.)
Додано: Чет 04 жов, 2018 14:40
У вас работодатель правительство или частник? Вот у него и требуйте.
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