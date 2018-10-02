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Мінфін "позичив" на внутрішньому ринку 2,8 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 жов, 2018 12:17
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 2,773 млрд гривень.
Дивися повний текст Мінфін \"позичив\" на внутрішньому ринку 2,8 мільярда
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Додано: Чет 04 жов, 2018 12:17
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