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В Україні запрацював закон
про єдине вікно на митниці

В Україні запрацював закон про єдине вікно на митниці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:28

В Україні запрацював закон про єдине вікно на митниці

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в четвер, 4 жовтня, набув чинності закон №2530-VIII про введення "єдиного вікна" на митниці.

Дивися повний текст В Україні запрацював закон про єдине вікно на митниці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:28

Красота ... тоесть тепе6рь прямо в одном месте можно узнать сколько дать "на лапу", тут-же заплатить и получить все документы. Красота ... интересно а в этом "окне" они будут налом брать или нужно будет взятку через кассу вносить !?
a_kibets
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