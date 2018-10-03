В Україні в четвер, 4 жовтня, набув чинності закон №2530-VIII про введення "єдиного вікна" на митниці.
Дивися повний текст В Україні запрацював закон про єдине вікно на митниці.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 12:28
В Україні запрацював закон про єдине вікно на митниці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запрацював закон про єдине вікно на митниці.
Додано: Чет 04 жов, 2018 12:28
Красота ... тоесть тепе6рь прямо в одном месте можно узнать сколько дать "на лапу", тут-же заплатить и получить все документы. Красота ... интересно а в этом "окне" они будут налом брать или нужно будет взятку через кассу вносить !?
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