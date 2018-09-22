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Українцям пропонують
"другу пенсію"

Українцям пропонують "другу пенсію"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:15

Українцям пропонують "другу пенсію"

Пропонуємо до обговорення:
НКЦПФР підготувала законопроект про запуск обов'язкової для всіх накопичувальної пенсійної системи.

Дивися повний текст Українцям пропонують \"другу пенсію\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:15

Только первую пенсию у 20...30% будущих пенсионеров забрали, а уже собираются вторую обязательную пенсию вводить. Афера века для бедного населения.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:19

Що мішає зараз відкладати на старість частину зп, при чому перевести заощадження в тверду валюту?
злий клоун
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