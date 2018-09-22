НКЦПФР підготувала законопроект про запуск обов'язкової для всіх накопичувальної пенсійної системи.
Дивися повний текст Українцям пропонують \"другу пенсію\".
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Додано: Чет 04 жов, 2018 13:15
Українцям пропонують "другу пенсію"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пропонують \"другу пенсію\".
Додано: Чет 04 жов, 2018 13:15
Только первую пенсию у 20...30% будущих пенсионеров забрали, а уже собираются вторую обязательную пенсию вводить. Афера века для бедного населения.
Додано: Чет 04 жов, 2018 13:19
Що мішає зараз відкладати на старість частину зп, при чому перевести заощадження в тверду валюту?
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