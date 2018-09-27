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Українцям пропонують
"другу пенсію"

Українцям пропонують "другу пенсію"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:15

Українцям пропонують "другу пенсію"

Пропонуємо до обговорення:
НКЦПФР підготувала законопроект про запуск обов'язкової для всіх накопичувальної пенсійної системи.

Дивися повний текст Українцям пропонують \"другу пенсію\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:15

Только первую пенсию у 20...30% будущих пенсионеров забрали, а уже собираются вторую обязательную пенсию вводить. Афера века для бедного населения.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:19

Що мішає зараз відкладати на старість частину зп, при чому перевести заощадження в тверду валюту?
злий клоун
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:51

В нашей стране с одной пенсией разобраться не могут., И больше всего пугают слова "обязательная". т.е если такой закон приймут нужно будет 35-40 % з.п сразу на пенсию отдавать. с учётом что до неё мало кто сможет дожить , ведь пенсионный возраст сейчас завышен до предела.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:53

почему государство решает, куда я должен деньги ложить?
Оно со своими фин проблемами не может справиться (кроме личных каждого нардепа), но зато лезет регулировать наши... Достали.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:00

Самое смешное, что все, что будет в состоянии сделать эта очередная бесполезная чиновничья прокладка, на содержание которой будут уходить новые миллиарды - это взять у населения деньги и положить их на гривневый (ага, на 30 лет, facepalm) депозит или купить гривневые же (опять facepalm) облигации. То есть то, что каждый человек в состоянии сделать и сам, при этом свободно выбирая валюту для сохранения сбережений и не оплачивая посреднических услуг перекладывателей бумажек из одной стопки в другую.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:05

Re: Українцям пропонують

  magneet написав:почему государство решает, куда я должен деньги ложить?
Вообще то это общемировая практика. Обязательное пенсионное страхование в том или ином виде есть везде. Непонятно другое. Каждый работодатель уже уплачивает в ПФ (цитата): "33.2% от суммы фактических расходов на оплату труда работников". Они хотят нашу зар.плату еще на 15% уменьшить? А не сильно ли жирно им будет?
Но тогда возникают следующие вопросы: 1. Куда эти деньги пойдут? 2. Кто и какие гарантии дает о сохранности этих денег? 3. Как работник сможет проконтролировать наличие (и возможный доход) перечисленных сумм? 4. А сможет ли работник самостоятельно выбрать страхователя?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:23

Могу ответить, как уже пользующийся услугами НПФ.
  Radon написав:1. Куда эти деньги пойдут?

Это получается что-то типа депозита, только снять нельзя до 50 лет. И только в гривне.
  Radon написав:2. Кто и какие гарантии дает о сохранности этих денег?

Теоретически - там сторонний контроль и т.д., но практически - имхо гарантий получается меньше, чем от ФГВФЛ.
  Radon написав:3. Как работник сможет проконтролировать наличие (и возможный доход) перечисленных сумм?

Это видно онлайн на сайте координатора (acpo.com.ua) - видно в каких фондах деньги, проценты и суммы. С этим как раз всё нормально.
  Radon написав:4. А сможет ли работник самостоятельно выбрать страхователя?

Да, можно перекладывать деньги из фонда в фонд. Но не чаще раза в год.

В целом - там доходность не очень по сравнению с депозитными ставками банков (у меня в среднем сейчас 11%). Да и к тому же если в 50 выбрать не пенсию, а одномоментное снятие, то они забирают 15% от суммы вклада. Так что имхо депозиты выгоднее и надёжнее.
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:38

Re: Українцям пропонують

  N0mad написав:В целом - там доходность не очень по сравнению с депозитными ставками банков (у меня в среднем сейчас 11%). Да и к тому же если в 50 выбрать не пенсию, а одномоментное снятие, то они забирают 15% от суммы вклада. Так что имхо депозиты выгоднее и надёжнее.


Вообще то сейчас почти во всех банках процент по гривневому депозиту после вычета налогов около 11%, а то и ниже. Это в районе инфляции, ничего не заработаешь.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:04

Шо, опять(с) Скільки вже про це чую, і ніяк...
chipmunk
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