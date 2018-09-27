НКЦПФР підготувала законопроект про запуск обов'язкової для всіх накопичувальної пенсійної системи.
Дивися повний текст Українцям пропонують \"другу пенсію\".
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Додано: Чет 04 жов, 2018 13:15
Українцям пропонують "другу пенсію"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пропонують \"другу пенсію\".
Додано: Чет 04 жов, 2018 13:15
Только первую пенсию у 20...30% будущих пенсионеров забрали, а уже собираются вторую обязательную пенсию вводить. Афера века для бедного населения.
Додано: Чет 04 жов, 2018 13:19
Що мішає зараз відкладати на старість частину зп, при чому перевести заощадження в тверду валюту?
Додано: Чет 04 жов, 2018 13:51
В нашей стране с одной пенсией разобраться не могут., И больше всего пугают слова "обязательная". т.е если такой закон приймут нужно будет 35-40 % з.п сразу на пенсию отдавать. с учётом что до неё мало кто сможет дожить , ведь пенсионный возраст сейчас завышен до предела.
Додано: Чет 04 жов, 2018 13:53
почему государство решает, куда я должен деньги ложить?
Оно со своими фин проблемами не может справиться (кроме личных каждого нардепа), но зато лезет регулировать наши... Достали.
Додано: Чет 04 жов, 2018 14:00
Самое смешное, что все, что будет в состоянии сделать эта очередная бесполезная чиновничья прокладка, на содержание которой будут уходить новые миллиарды - это взять у населения деньги и положить их на гривневый (ага, на 30 лет, facepalm) депозит или купить гривневые же (опять facepalm) облигации. То есть то, что каждый человек в состоянии сделать и сам, при этом свободно выбирая валюту для сохранения сбережений и не оплачивая посреднических услуг перекладывателей бумажек из одной стопки в другую.
Додано: Чет 04 жов, 2018 14:05
Re: Українцям пропонують
Вообще то это общемировая практика. Обязательное пенсионное страхование в том или ином виде есть везде. Непонятно другое. Каждый работодатель уже уплачивает в ПФ (цитата): "33.2% от суммы фактических расходов на оплату труда работников". Они хотят нашу зар.плату еще на 15% уменьшить? А не сильно ли жирно им будет?
Но тогда возникают следующие вопросы: 1. Куда эти деньги пойдут? 2. Кто и какие гарантии дает о сохранности этих денег? 3. Как работник сможет проконтролировать наличие (и возможный доход) перечисленных сумм? 4. А сможет ли работник самостоятельно выбрать страхователя?
Додано: Чет 04 жов, 2018 14:23
Могу ответить, как уже пользующийся услугами НПФ.
Это получается что-то типа депозита, только снять нельзя до 50 лет. И только в гривне.
Теоретически - там сторонний контроль и т.д., но практически - имхо гарантий получается меньше, чем от ФГВФЛ.
Это видно онлайн на сайте координатора (acpo.com.ua) - видно в каких фондах деньги, проценты и суммы. С этим как раз всё нормально.
Да, можно перекладывать деньги из фонда в фонд. Но не чаще раза в год.
В целом - там доходность не очень по сравнению с депозитными ставками банков (у меня в среднем сейчас 11%). Да и к тому же если в 50 выбрать не пенсию, а одномоментное снятие, то они забирают 15% от суммы вклада. Так что имхо депозиты выгоднее и надёжнее.
Додано: Чет 04 жов, 2018 14:38
Re: Українцям пропонують
Вообще то сейчас почти во всех банках процент по гривневому депозиту после вычета налогов около 11%, а то и ниже. Это в районе инфляции, ничего не заработаешь.
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