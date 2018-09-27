Українцям пропонують

Додано: Чет 04 жов, 2018 14:23

Radon написав: 1. Куда эти деньги пойдут? 1. Куда эти деньги пойдут?

Radon написав: 2. Кто и какие гарантии дает о сохранности этих денег? 2. Кто и какие гарантии дает о сохранности этих денег?

Radon написав: 3. Как работник сможет проконтролировать наличие (и возможный доход) перечисленных сумм? 3. Как работник сможет проконтролировать наличие (и возможный доход) перечисленных сумм?

Radon написав: 4. А сможет ли работник самостоятельно выбрать страхователя? 4. А сможет ли работник самостоятельно выбрать страхователя?

Могу ответить, как уже пользующийся услугами НПФ.Это получается что-то типа депозита, только снять нельзя до 50 лет. И только в гривне.Теоретически - там сторонний контроль и т.д., но практически - имхо гарантий получается меньше, чем от ФГВФЛ.Это видно онлайн на сайте координатора (acpo.com.ua) - видно в каких фондах деньги, проценты и суммы. С этим как раз всё нормально.Да, можно перекладывать деньги из фонда в фонд. Но не чаще раза в год.В целом - там доходность не очень по сравнению с депозитными ставками банков (у меня в среднем сейчас 11%). Да и к тому же если в 50 выбрать не пенсию, а одномоментное снятие, то они забирают 15% от суммы вклада. Так что имхо депозиты выгоднее и надёжнее.