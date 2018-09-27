Українцям пропонують

Radon скажем откровенно.. общемировая практика погибает в нашей реальности.
Лично я не доверяю фондам, даже ФГВФЛ и тот порой настораживает.
Резервов под банкротство нет, за счет чего они будут генерировать проценты - тоже, кому будут подконтрольны... вот это самый большой вопрос. Любые фонд в нашей стране превращаются в мМм, и увы, это не ммдемс, но с такими же яркими расцветками.
Любой фонд в нашей стране по бумагам убыточный, сразу появляется куча организаций, которые хотят его контролировать а исход всегда почти один и тот же.
Я сам своим деньгам обеспечу большую доходность с куда меньшими рисками.