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Українцям пропонують "другу пенсію"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 жов, 2018 15:05
Radon скажем откровенно.. общемировая практика погибает в нашей реальности.
Лично я не доверяю фондам, даже ФГВФЛ и тот порой настораживает.
Резервов под банкротство нет, за счет чего они будут генерировать проценты - тоже, кому будут подконтрольны... вот это самый большой вопрос. Любые фонд в нашей стране превращаются в мМм, и увы, это не ммдемс, но с такими же яркими расцветками.
Любой фонд в нашей стране по бумагам убыточный, сразу появляется куча организаций, которые хотят его контролировать а исход всегда почти один и тот же.
Я сам своим деньгам обеспечу большую доходность с куда меньшими рисками.
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magneet
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Додано: Чет 04 жов, 2018 15:06
Черговий лохотрон!!!
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poleg173
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Додано: Чет 04 жов, 2018 15:35
poleg173
Вот текущие условия Приватфонда (того самого): Облагаются ли налогом взносы в негосударственный пенсионный фонд? Нет, взносы налогом не облагаются.
Налогом облагаются только выплаты (в размере 18% для единоразовой выплаты и 18% от 60% выплаты на определенный срок). Исключения составляют выплаты, которые осуществляются участникам старше 70 лет, инвалидам 1 группы.
Также из выплата удерживается военный сбор - 1,5%.
Короче еще 19,5 процентов сшибут при выдаче ВАШИХ денег. Мораль: официально максимум минималка, остальное на ручки без всяких ведомостей. А то и туда дотянутся.
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ruslan_nicolaenko
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Додано: Чет 04 жов, 2018 17:14
А Вы видели отчетность уже существующих негос пенс фондов? Сколько дивидендиков они своим хозяевам платят? А хотите, чтоб и Вам что-то досталось? Особенно - на пенсии...
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Marica
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Додано: Чет 04 жов, 2018 22:08
по секрету скажу, что у нас нет НПФов, вернее есть, но на микроскопическом уровне, и доверять им деньги опаснее своей тумбочки...
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edvardd
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