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Українцям пропонують
"другу пенсію"

Українцям пропонують "другу пенсію"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:05

Radon скажем откровенно.. общемировая практика погибает в нашей реальности.
Лично я не доверяю фондам, даже ФГВФЛ и тот порой настораживает.
Резервов под банкротство нет, за счет чего они будут генерировать проценты - тоже, кому будут подконтрольны... вот это самый большой вопрос. Любые фонд в нашей стране превращаются в мМм, и увы, это не ммдемс, но с такими же яркими расцветками.
Любой фонд в нашей стране по бумагам убыточный, сразу появляется куча организаций, которые хотят его контролировать а исход всегда почти один и тот же.
Я сам своим деньгам обеспечу большую доходность с куда меньшими рисками.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:06

Черговий лохотрон!!!
poleg173
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:35

Конечно лохотрон.

poleg173
Вот текущие условия Приватфонда (того самого): Облагаются ли налогом взносы в негосударственный пенсионный фонд? Нет, взносы налогом не облагаются.
Налогом облагаются только выплаты (в размере 18% для единоразовой выплаты и 18% от 60% выплаты на определенный срок). Исключения составляют выплаты, которые осуществляются участникам старше 70 лет, инвалидам 1 группы.
Также из выплата удерживается военный сбор - 1,5%.
Короче еще 19,5 процентов сшибут при выдаче ВАШИХ денег. Мораль: официально максимум минималка, остальное на ручки без всяких ведомостей. А то и туда дотянутся.
ruslan_nicolaenko
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:14

А Вы видели отчетность уже существующих негос пенс фондов? Сколько дивидендиков они своим хозяевам платят? А хотите, чтоб и Вам что-то досталось? Особенно - на пенсии...
Marica
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:26

Как по мне самым надежным и прозрачным инструментом накоплений на пенсию были и емть частные страховые компании.
У них есть перестраховщики и резервный капитал.
Лично я и моя семья уже как года 3ри имеем данные программы накопления, я на госсударство не надеюсь :)
И кормушкой для наших депутатов становится нет желания, так как не прописанны четкие действия по резервированию и сохранению накоплений граждан!
kichimasov
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:08

по секрету скажу, что у нас нет НПФов, вернее есть, но на микроскопическом уровне, и доверять им деньги опаснее своей тумбочки...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:40

Занятная инициатива! Надеюсь, что хоть кто-то осознает, что это циничный, наглый и дерзкий грабеж граждан Украины в стиле реформы Павлова в СССР. Госдураство отбирает гривну - государство девальвирует гривну. Возвращать ничего не надо. В Украине нет никакого фондового рынка. Эти деньги никуда вложить невозможно. Следовательно, это банальный отжим.
olegpm16
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:45

Когда уже это ненасытное ворьё у корыта нажрётся?
l66
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  #<12
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