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Українцям пропонують
"другу пенсію"

Українцям пропонують "другу пенсію"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:05

Radon скажем откровенно.. общемировая практика погибает в нашей реальности.
Лично я не доверяю фондам, даже ФГВФЛ и тот порой настораживает.
Резервов под банкротство нет, за счет чего они будут генерировать проценты - тоже, кому будут подконтрольны... вот это самый большой вопрос. Любые фонд в нашей стране превращаются в мМм, и увы, это не ммдемс, но с такими же яркими расцветками.
Любой фонд в нашей стране по бумагам убыточный, сразу появляется куча организаций, которые хотят его контролировать а исход всегда почти один и тот же.
Я сам своим деньгам обеспечу большую доходность с куда меньшими рисками.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:06

Черговий лохотрон!!!
poleg173
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:35

Конечно лохотрон.

poleg173
Вот текущие условия Приватфонда (того самого): Облагаются ли налогом взносы в негосударственный пенсионный фонд? Нет, взносы налогом не облагаются.
Налогом облагаются только выплаты (в размере 18% для единоразовой выплаты и 18% от 60% выплаты на определенный срок). Исключения составляют выплаты, которые осуществляются участникам старше 70 лет, инвалидам 1 группы.
Также из выплата удерживается военный сбор - 1,5%.
Короче еще 19,5 процентов сшибут при выдаче ВАШИХ денег. Мораль: официально максимум минималка, остальное на ручки без всяких ведомостей. А то и туда дотянутся.
ruslan_nicolaenko
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:14

А Вы видели отчетность уже существующих негос пенс фондов? Сколько дивидендиков они своим хозяевам платят? А хотите, чтоб и Вам что-то досталось? Особенно - на пенсии...
Marica
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:26

Как по мне самым надежным и прозрачным инструментом накоплений на пенсию были и емть частные страховые компании.
У них есть перестраховщики и резервный капитал.
Лично я и моя семья уже как года 3ри имеем данные программы накопления, я на госсударство не надеюсь :)
И кормушкой для наших депутатов становится нет желания, так как не прописанны четкие действия по резервированию и сохранению накоплений граждан!
kichimasov
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:08

по секрету скажу, что у нас нет НПФов, вернее есть, но на микроскопическом уровне, и доверять им деньги опаснее своей тумбочки...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:40

Занятная инициатива! Надеюсь, что хоть кто-то осознает, что это циничный, наглый и дерзкий грабеж граждан Украины в стиле реформы Павлова в СССР. Госдураство отбирает гривну - государство девальвирует гривну. Возвращать ничего не надо. В Украине нет никакого фондового рынка. Эти деньги никуда вложить невозможно. Следовательно, это банальный отжим.
olegpm16
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:45

Когда уже это ненасытное ворьё у корыта нажрётся?
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:15

  magneet написав:чому держава вирішує, куди я винен гроші класти?
Воно зі своїми фін проблемами не може впоратися (крім особистих кожного нардепа), але зате лізе регулювати наші ... Дістали.

Ну просто не всі можуть самостійно накопичити якусь суму на старість, а за пенсією до держави всі приповзуть.
0mage0
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  #<12
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