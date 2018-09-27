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Українцям пропонують "другу пенсію"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:34
magneet написав:
А хто не може, так він і при законах не зможе.
Не зрозумів, про які закони йде мова?
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