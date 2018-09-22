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Українцям пропонують "другу пенсію"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:34
magneet написав:
А хто не може, так він і при законах не зможе.
Не зрозумів, про які закони йде мова?
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Додано: Суб 06 жов, 2018 11:30
ruslan_nicolaenko написав:poleg173
Вот текущие условия Приватфонда (того самого): Облагаются ли налогом взносы в негосударственный пенсионный фонд? Нет, взносы налогом не облагаются.Налогом облагаются только выплаты
(в размере 18% для единоразовой выплаты и 18% от 60% выплаты на определенный срок). Исключения составляют выплаты, которые осуществляются участникам старше 70 лет, инвалидам 1 группы.
Также из выплата удерживается военный сбор - 1,5%.
Короче еще 19,5 процентов сшибут при выдаче ВАШИХ
денег. Мораль: официально максимум минималка, остальное на ручки без всяких ведомостей. А то и туда дотянутся.
Слушна мораль...
От за моїми підрахунками – самостійне накопичення ЄСВ може дати капітал на 27 років пенсії (50% від витрат у молодості) viewtopic.php?p=4452117#p4452117
ДПФ, НПФ – і близько не стояли...
Але як перейти на оплату в конверті, щоби не платити хоча б ЄСВ (і зменшити 127% податків до пристойнішої цифри)...? Бо, як виявилось, навіть на цивільно-правових угодах платять ЄСВ...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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