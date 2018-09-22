RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям пропонують
"другу пенсію"

Українцям пропонують "другу пенсію"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:34

  magneet написав:А хто не може, так він і при законах не зможе.

Не зрозумів, про які закони йде мова?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1636
З нами з: 17.03.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:30

  ruslan_nicolaenko написав:poleg173
Вот текущие условия Приватфонда (того самого): Облагаются ли налогом взносы в негосударственный пенсионный фонд? Нет, взносы налогом не облагаются.
Налогом облагаются только выплаты (в размере 18% для единоразовой выплаты и 18% от 60% выплаты на определенный срок). Исключения составляют выплаты, которые осуществляются участникам старше 70 лет, инвалидам 1 группы.
Также из выплата удерживается военный сбор - 1,5%.
Короче еще 19,5 процентов сшибут при выдаче ВАШИХ денег. Мораль: официально максимум минималка, остальное на ручки без всяких ведомостей. А то и туда дотянутся.


Слушна мораль...
От за моїми підрахунками – самостійне накопичення ЄСВ може дати капітал на 27 років пенсії (50% від витрат у молодості) viewtopic.php?p=4452117#p4452117
ДПФ, НПФ – і близько не стояли... :(
Але як перейти на оплату в конверті, щоби не платити хоча б ЄСВ (і зменшити 127% податків до пристойнішої цифри)...? Бо, як виявилось, навіть на цивільно-правових угодах платять ЄСВ... :(
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Bobua
 
Повідомлень: 614
З нами з: 24.08.10
Подякував: 53 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро 1, 2
R2 » Суб 29 вер, 2018 11:45
13 548
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 вер, 2018 10:06
Cler
Як продаватиме газ українцям Нафтогаз (інфографіка)
R2 » Чет 27 вер, 2018 13:03
6 271
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 вер, 2018 01:12
locustsucol
Пояснили, як українцям будуть нараховувати субсидію
R2 » П'ят 21 вер, 2018 17:22
4 294
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 вер, 2018 14:16
Juna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10732)
06.10.2018 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.