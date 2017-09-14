Обсяг майбутніх виплат України за зовнішнім державним боргом до кінця 2018 року становить 17,247 млрд грн.
Дивися повний текст Мінфін підрахував, скільки боргів залишилося віддати Україні до кінця року.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 13:18
Мінфін підрахував, скільки боргів залишилося віддати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін підрахував, скільки боргів залишилося віддати Україні до кінця року.
Додано: Чет 04 жов, 2018 13:27
Может сделают ещё 1 выпуск "облигаций Порошенка" на месяц-два под 10-13% в долларах
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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