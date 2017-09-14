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Мінфін підрахував, скільки
боргів залишилося віддати...

Мінфін підрахував, скільки боргів залишилося віддати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:18

Мінфін підрахував, скільки боргів залишилося віддати...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг майбутніх виплат України за зовнішнім державним боргом до кінця 2018 року становить 17,247 млрд грн.

Дивися повний текст Мінфін підрахував, скільки боргів залишилося віддати Україні до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:19

С такими долгами до выборов можно и не дотянуть.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:27

  zloy_ukr написав:С такими долгами до выборов можно и не дотянуть.

Может сделают ещё 1 выпуск "облигаций Порошенка" на месяц-два под 10-13% в долларах
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:30

До выборов можно из ЗВР сливать
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:44

  zloy_ukr написав:С такими долгами до выборов можно и не дотянуть.

Лишь бы что-то зрадное ляпнуть. Посмотри сколько НБУ выкупил с начала года.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:50

  myshapiton написав:
  zloy_ukr написав:С такими долгами до выборов можно и не дотянуть.

Лишь бы что-то зрадное ляпнуть. Посмотри сколько НБУ выкупил с начала года.


ЗВР на конец 2017 года 18,8 млрд.
ЗВР на конец августа 17,2 млрд.
Минус 1,6 млрд за 8 месяцев.
Что там и куда НБУ выкупает?

И это при том что в прошлом месяце ещё 700 миллионов кредита взяли под 9%(!!!) дабы хоть как то закрыть погашение долга.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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