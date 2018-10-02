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Австрія підтримує "Північний потік-2" в обхід України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 жов, 2018 13:43
Пропонуємо до обговорення:
Канцлер Австрії Себастіан Курц під час зустрічі з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі підтримав реалізацію газопроводу "Північний потік-2", який доставлятиме російський газ у Європу в обхід України
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Додано: Чет 04 жов, 2018 13:43
я тоже поддерживаю "Северный поток" . Украинской власти давно стоило научиться жить на зарплату, а не от кормушек
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-Segey-
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