В Україні з 18 жовтня можуть початися масові перебої з гарячою водою, оскільки в цей термін закінчиться дія укладених з НАК "Нафтогаз" договорів про постачання газу.
Дивися повний текст В Україні з 18 жовтня можуть початися перебої з гарячою водою.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 13:46
В Україні з 18 жовтня можуть початися перебої з гарячою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з 18 жовтня можуть початися перебої з гарячою водою.
Додано: Чет 04 жов, 2018 13:47
Добре тим регіонам, де давно немає гарячої води централізованої. Немає води - немає проблем :)
Додано: Чет 04 жов, 2018 15:52
при длительном отсутствии горячей воды могут начаться "массовые перебои" с ней? - это стёб или банальное издевательство?...
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