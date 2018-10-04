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В Україні з 18 жовтня можуть
початися перебої з гарячою...

В Україні з 18 жовтня можуть початися перебої з гарячою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:46

В Україні з 18 жовтня можуть початися перебої з гарячою...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 18 жовтня можуть початися масові перебої з гарячою водою, оскільки в цей термін закінчиться дія укладених з НАК "Нафтогаз" договорів про постачання газу.

Дивися повний текст В Україні з 18 жовтня можуть початися перебої з гарячою водою.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:47

Добре тим регіонам, де давно немає гарячої води централізованої. Немає води - немає проблем :)
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:52

при длительном отсутствии горячей воды могут начаться "массовые перебои" с ней? - это стёб или банальное издевательство?...
Cler
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