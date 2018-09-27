НКЦПФР підготувала законопроект про запуск обов'язкової для всіх накопичувальної пенсійної системи.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 13:54
Українцям пропонують "другу пенсію"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пропонують \"другу пенсію\".
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