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Українцям пропонують
"другу пенсію"

Українцям пропонують "другу пенсію"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:54

Українцям пропонують "другу пенсію"

Пропонуємо до обговорення:
НКЦПФР підготувала законопроект про запуск обов'язкової для всіх накопичувальної пенсійної системи.

Дивися повний текст Українцям пропонують \"другу пенсію\".
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