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В "Укргазвидобуванні" назвали
собівартість видобутку газу

В "Укргазвидобуванні" назвали собівартість видобутку газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:11

В "Укргазвидобуванні" назвали собівартість видобутку газу

Пропонуємо до обговорення:
Вартість повного циклу видобутку газу компанією "Укргазвидобування" - від початку буріння і видобутку до закриття свердловини може варіюватися від 180 до 250 доларів за тисячу кубометрів.

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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:11

Відповідно до вимог підпункту 252.8 статті 252 розділу IX “Рентна плата” Податкового кодексу України Державною фіскальною службою України (лист ДФС від 04.07.2018 № 11604/5/99-99-19-02-03-16) обчислено середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.06.2018 по 30.06.2018, яка становить 6960,1776 грн. або 266,3504 доларів США за 1 тис. м3.

Ну от, як бачимо, не набагато дешевше за імпорт. Хоча, звісно ж, коли ми добуваємо свій газ, забезпечуються робочі місця та податки, тож краще видобувати свій, але не треба мріяти про дешевий газ.
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