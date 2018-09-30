Відповідно до вимог підпункту 252.8 статті 252 розділу IX “Рентна плата” Податкового кодексу України Державною фіскальною службою України (лист ДФС від 04.07.2018 № 11604/5/99-99-19-02-03-16) обчислено середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.06.2018 по 30.06.2018, яка становить 6960,1776 грн. або 266,3504 доларів США за 1 тис. м3.
Ну от, як бачимо, не набагато дешевше за імпорт. Хоча, звісно ж, коли ми добуваємо свій газ, забезпечуються робочі місця та податки, тож краще видобувати свій, але не треба мріяти про дешевий газ.