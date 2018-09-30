Додано: Чет 04 жов, 2018 16:37

Лжец!Полный цикл расходов означает учет не только их операционной части, но и инвестиционной.Операционные расходы - это некапитализируемые расходы, непосредственно связанные с добычей на уже построенной и эксплуатированной инфраструктуре.А инвестиционные расходы - капитализируемые расходы, направленные на организацию, поддержание и развитие инфраструктуры добычи.А теперь откроем официальную аудированную Делойттом отчетность за 2017 год.Объем добычи - 15 250 млн кубов.Себестоимость добытого газа - 33 030 млн грн.Другие операционные расходы - 2 579 млн грн.Инвестиционные (амортизационные) расходы - 2 232 млн грнИтого:Валовые расходы на 1000 кубов = 33 030 / 15 250 = 2166 грн (80 долларов).Всего операционные расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579) / 15 250 = 2335 грн (86 долларов).Всего расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579 + 2 232) / 15 250 = 2481 грн (92 доллара).И это цифры неэффективной УкрГазДобычи с раздутым штатом, бизнес-процессами советских времен и масштабной коррупцией!Реальная себестоимость того объема, который сегодня добывается - 15-16 млрд кубов - еще ниже, на уровне 30-60 долларов.Обратите внимание на ивестиционные расходы - они действительно радикально ниже, чем должны быть! Добыча стагнирует, а разведка не ведется!Руководство Нефтегаза (дочкой которого является УкрГазДобыча) и страны просто занимается популизмом, говоря о том, что высокий потребительский тариф существует для покрытия инвестиций в разведку и добычу. Этого никто не делает - доказательства в отчетности. Они просто создают в Нефтегазе сверхприбыль, которую не платят в бюджет, а переводят в виде бонусов за "эффективную работу" мамам на Запад.