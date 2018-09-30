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В "Укргазвидобуванні" назвали
собівартість видобутку газу

В "Укргазвидобуванні" назвали собівартість видобутку газу
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:11

В "Укргазвидобуванні" назвали собівартість видобутку газу

Пропонуємо до обговорення:
Вартість повного циклу видобутку газу компанією "Укргазвидобування" - від початку буріння і видобутку до закриття свердловини може варіюватися від 180 до 250 доларів за тисячу кубометрів.

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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:11

Відповідно до вимог підпункту 252.8 статті 252 розділу IX “Рентна плата” Податкового кодексу України Державною фіскальною службою України (лист ДФС від 04.07.2018 № 11604/5/99-99-19-02-03-16) обчислено середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.06.2018 по 30.06.2018, яка становить 6960,1776 грн. або 266,3504 доларів США за 1 тис. м3.

Ну от, як бачимо, не набагато дешевше за імпорт. Хоча, звісно ж, коли ми добуваємо свій газ, забезпечуються робочі місця та податки, тож краще видобувати свій, але не треба мріяти про дешевий газ.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:25

Звучит правдоподобно, без демагогии. Остается надеяться на новые технологии, которые сделают добычу более прибыльной.
kalatay22
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:37

Лжец!

Полный цикл расходов означает учет не только их операционной части, но и инвестиционной.

Операционные расходы - это некапитализируемые расходы, непосредственно связанные с добычей на уже построенной и эксплуатированной инфраструктуре.

А инвестиционные расходы - капитализируемые расходы, направленные на организацию, поддержание и развитие инфраструктуры добычи.

А теперь откроем официальную аудированную Делойттом отчетность за 2017 год.

Объем добычи - 15 250 млн кубов.
Себестоимость добытого газа - 33 030 млн грн.
Другие операционные расходы - 2 579 млн грн.
Инвестиционные (амортизационные) расходы - 2 232 млн грн

Итого:
Валовые расходы на 1000 кубов = 33 030 / 15 250 = 2166 грн (80 долларов).
Всего операционные расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579) / 15 250 = 2335 грн (86 долларов).
Всего расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579 + 2 232) / 15 250 = 2481 грн (92 доллара).

И это цифры неэффективной УкрГазДобычи с раздутым штатом, бизнес-процессами советских времен и масштабной коррупцией!

Реальная себестоимость того объема, который сегодня добывается - 15-16 млрд кубов - еще ниже, на уровне 30-60 долларов.

Обратите внимание на ивестиционные расходы - они действительно радикально ниже, чем должны быть! Добыча стагнирует, а разведка не ведется!

Руководство Нефтегаза (дочкой которого является УкрГазДобыча) и страны просто занимается популизмом, говоря о том, что высокий потребительский тариф существует для покрытия инвестиций в разведку и добычу. Этого никто не делает - доказательства в отчетности. Они просто создают в Нефтегазе сверхприбыль, которую не платят в бюджет, а переводят в виде бонусов за "эффективную работу" мамам на Запад.

http://ukrrudprom.com/news/V_otlichie_o ... _Vitr.html

http://ugv.com.ua/uploads/1501226783.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:05

Удивительно. У нас народ действительно такой доверчивый или так надо ? Я бы понял если бы действительно тут отписались спецы с цифрами и ссылкой на их источники, а тут Прохоренко сказал - истина, все аж стоя рукоплещут в ладоши. Но как правило нас дурят, сложилось так исторически :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:47

  Igorten написав:Удивительно. У нас народ действительно такой доверчивый или так надо ? Я бы понял если бы действительно тут отписались спецы с цифрами и ссылкой на их источники, а тут Прохоренко сказал - истина, все аж стоя рукоплещут в ладоши. Но как правило нас дурят, сложилось так исторически :(



Вы утрируете - лично я не знаком ни с одним человеком, который склонен воспринимать на веру заявления чиновников. В том числе по газу.

Инфошум поддержки действий власти создается преимущественно троллями. Посмотрите на рейтинги - нет поддержки действий ни одного органа власти. Ни Президента, ни Правительства, ни ВР. И это вполне справедливый итог их действий и бездействий.

Это плохо еще и тем, что на низком заслуженном рейтинге власти популисты могут растить высокий незаслуженный рейтинг - в первую очередь это касается ЮВТ.

Сегодня она критикует власть за беспредел на газовом рынке, и вроде как это справедливо, только почему то имея полномочия Премьера уже дважды устраивала на этом рынке уж точно не меньший беспредел, и вряд ли в третий раз будет действовать иначе.
zРадио
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